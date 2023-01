Chuvas devem continuar em todo o Ceará até terça-feira (24), indica previsão da Funceme

O Ceará segue com condições para chuvas em todas as macrorregiões do Estado, até a próxima terça-feira (24), segundo previsão do tempo ampliada da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Até a data, deve haver "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões". Entre domingo (22) e segunda (23), a intensidade pode ir de fraca a moderada.

O cenário apontado pela Funceme ocorre pela atuação de áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste, assim como sistema de brisa e efeitos locais (temperatura, umidade e a interação dos ventos com relevo).

Balanço parcial

Entre o último sábado (21) e este domingo, choveu em 41 cidades cearenses, de acordo com balanço parcial da Funceme atualizado às 14h.

O maior volume de precipitações ocorreu em Massapê, no Litoral Norte, onde choveu 30.4 milímetros; seguido por Itapajé, com 26 milímetros.

Em Fortaleza, o máximo acumulado no período foi de 4.2 milímetros.