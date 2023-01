Choveu em mais de 50 cidades do CE entre sexta (20) e sábado (21); veja ranking

A cidade de Fortaleza e municípios do interior do Ceará tiveram diferentes volumes de chuvas entre 7h de sexta-feira e às 7h do sábado (21). Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 54 municípios, de 78 cidades que informaram dados, registraram precipitações.



Os maiores volumes foram registrados nas cidades de Redenção, Santana do Cariri e Forquilha. Em Fortaleza, o ponto de observação na região do Castelão contabilizou máxima de 19.6 mm. Os dados são visíveis no portal da Funceme sendo coletados até às 10h, deste sábado.

Veja ranking da chuva:

1. Redenção - 45.4 mm

2. Santana do Cariri - 29 mm

3. Forquilha - 22 mm

4. Acaraú - 22 mm

5. Fortaleza - 19.6 mm

6. Quixeramobim - 19 mm

7. Aurora - 18 mm

8. Mauriti - 16 mm

9. Milagres - 15.4 mm

10. Morada Nova - 15 mm