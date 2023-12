Chegada do Papai Noel marca celebração de Natal no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel

A chegada do Papai Noel no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, reuniu parte da população da cidade e contou com uma série de apresentações musicais na noite deste sábado (16), na Praça Nossa Senhora do Ó. A programação especial foi organizada pelo Instituto Myra Eliane em parceria com a prefeitura municipal.

As primeiras apresentações se iniciaram por volta das 20h, com os jovens da Casa de Vovó Dedé, representados pelo Trio de Câmara, formado por Melquesedeque Silva (piano), Mariana Fernandes (violino) e Arthur Carlos (violoncelo), animaram a chegada do Papai Noel, da Mamãe Noel e dos duendes.

Logo depois, o espetáculo musical “Preparativos da Mamãe Noel”, com o Grupo Blitz, subiu ao palco para crescer o clima do Natal. O encerramento da programação ficou a cargo do Grupo New Choro, que encerrou a noite apresentando um show com clássicos do choro brasileiro.

Educação e cultura

Instituição sem fins lucrativos, o Instituto Myra Eliane foi criado em 2016, em Fortaleza (CE), com o propósito de "transformar vidas através dos Valores Humanos".

Atuando na promoção da Educação Infantil com base nos Valores Humanos, a instituição também aposta na formação de jovens e adultos, ofertando as ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios, onde desenvolve as atividades de educação e capacitação profissional - o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz (CENFOR); e os espaços de fomento às artes - Memorial Edson Queiroz (Cascavel-CE) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia-CE).