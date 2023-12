Fortaleza tem 23 trechos próprios para banho neste fim de semana; veja onde

Fortaleza tem 23 trechos do litoral de Fortaleza próprios para banho, conforme boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), divulgado, nessa sexta-feira (15). O levantamento compreende esse fim de semana (16 e 17 de dezembro).

Veja também

No setor Leste, 12 trechos estão adequados para banho, com destaque para a Praia do Futuro, que apresenta todos os dez trechos próprios, começando na Praia do Caça e Pesca, na altura da Rua Germiniano Jurema até a altura da Rua Ismael Pordeus.

Também estão próprias as praias da Abreulândia, na altura da Rua Teófilo Ramos, e da Sabiaguaba, na altura da Rua Sabiaguaba.

O setor Centro apresenta seis trechos adequados, como na altura da Av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar, até a Praia dos Crush, próximo ao Centro Cultural Belchior.

No setor Oeste, cinco trechos de praia estão próprios para banho, que vão desde a Praia da Leste Oeste, próxima à Igreja de Santa Edwiges, até a Praia da Colônia, indo até o final da Avenida Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador da Cagece.

Por fim, a Praia da Barra do Ceará, localizada na altura da Rua Rita das Goiabeiras, também está adequada para banhistas.