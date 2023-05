Cearense tira foto com Kate Middleton e aparece no perfil oficial da família real

A cearense Kariny Marcelino bateu fotos com a princesa de Gales, Kate Middleton, e o momento foi compartilhado nas redes sociais da família real britânica no último domingo (7).

O momento ocorreu durante as celebrações da coroação do Rei Charles III. Kariny compareceu ao almoço de coroação no gramado do castelo de Windsor, que teve a presença de Kate e do príncipe William.

A cearense nasceu em São Gonçalo do Amarante e está fazendo intercâmbio de um mês na Inglaterra. Apreciadora da família real, ela decidiu então comemorar ao lado dos britânicos no fim de semana de coroação.

"Eu fui comemorar com os britânicos o segundo dia de coroação do rei Charles. Algum tempo depois, Kate e William chegaram de surpresa no gramado do castelo", contou Kariny.

"Chamei por ela, e ela chegou até mim. Falei que era do Brasil. Eu já estava filmando, então ela se aproximou e consegui fazer a foto e o vídeo", lembra.

Registros nas redes sociais

Kariny aparece em uma das fotos compartilhadas pelo perfil oficial da família real sobre o almoço de coroação. A cearense também compartilhou os registros que fez do encontro.

Um dos vídeos mostra que Kariny cumprimentou Kate, que se aproximou e perguntou se a jovem foi à coroação. "Não respondi porque não tinha entendido, estava nervosa", revelou a jovem.

Kariny também gravou um vídeo selfie ao lado de Middlenton. "Gente, é a Kate. Olha isso", diz, visivelmente emocionada.

Nos comentários da publicação, os seguidores chamaram atenção para a "intimidade" da cearense com a princesa. "Pegou pelo cangote", escreveu um internauta.

