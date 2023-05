Perdeu a cerimônia? Veja os 10 principais acontecimentos da coroação do rei Charles III

Após oito meses da morte de sua mãe, Elizabeth II, o rei Charles III foi finalmente coroado. A luxosa cerimônia de sucessão ocorreu, neste sábado (6), no Reino Unido. Há 70 anos, a Europa não via um evento aos moldes monárquicos como esse.

Charles foi coroado ao lado da rainha consorte, Camilla, de 75 anos. No domingo, serão organizadas refeições coletivas em todo o país e um grande show em homenagem ao rei diante do Castelo de Windsor, a oeste de Londres.

Na segunda-feira, que será feriado na Inglaterra, o casal real pediu aos britânicos que façam trabalho de voluntariado.

O Diário do Nordeste selecionou os principais pontos deste sábado para quem perdeu a cerimônia. Veja abaixo.

Como foi a coroação do rei

Legenda: Aos 73 anos, o até agora príncipe Charles de Gales chegou ao trono como o monarca britânico mais velho Foto: AFP

Na imponente Abadia de Westminster, no centro de Londres, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja da Inglaterra, colocou na cabeça a coroa de Santo Eduardo do monarca de 74 anos.

A joia não era utilizada desde a coroação, em 1953, de sua mãe. A rainha Camilla, 75 anos, foi coroada em seguida.

Apesar da chuva, a multidão reunida nas ruas de Londres aplaudiu e comemorou o momento.

O cumprimento do novo rei e a ausência de Meghan

Após a cerimônia, os monarcas retornaram ao Palácio de Buckingham na segunda procissão do dia, escoltados por milhares de militares com uniformes de gala.

Na sacada do palácio, Charles III e Camilla saudaram a multidão e assistiram a uma apresentação da Força Aérea, encurtada devido ao mau tempo.

O rei e a rainha apareceram na sacada ao lado de vários integrantes da família real. Contudo, sem a presença do príncipe Harry, filho mais novo do monarca, de 38 anos, que mantém uma relação tensa com a monarquia e compareceu à cerimônia sem a esposa Meghan Markle.

Meghan permaneceu na Califórnia, nos Estados Unidos, com os dois filhos do casal.

Evento reuniu de herdeiros a políticos, incluindo Lula

Legenda: Lula também se encontrou com Rei Charles III na véspera da coroação Foto: Ian Jones/Buckingham Palace

Os herdeiros da coroa, William e Kate, de 40 e 41 anos, tiveram um lugar de honra no desfile e na cerimônia religiosa, pontuada por cânticos de corais, sermões e leituras dos Evangelhos, concebida de acordo com um ritual de grande pompa que praticamente não mudou nos últimos mil anos.

Quase 2.300 convidados estavam no templo, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como centenas de representantes da sociedade civil britânica. O presidente francês, Emmanuel Macron, também esteve na cerimônia.

Dentre os famosos, também estiveram Katy Perry, Lionel Richie e Emma Thompson. Já Harry sentou-se discretamente ao lado dos primos na terceira fileira da abadia.

O juramento

Com a mão na Bíblia, o rei prestou juramento. Em seguida, na parte considerada a mais sagrada da cerimônia, o arcebispo Welby ungiu as mãos, o peito e a cabeça do monarca, que estava escondido da vista do público por uma tela.

Em substituição à tradicional homenagem dos aristocratas, o religioso convidou todas as pessoas, onde quer que estivessem assistindo ou ouvindo a coroação, a jurar lealdade ao novo rei, uma novidade histórica que pretendia democratizar a cerimônia, mas que provocou fortes críticas do movimento contrário à monarquia.

Protestos contra a monarquia

Legenda: Também houve protesto contra a monarquia Foto: SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP

No trajeto, no entanto, o casal real passou por cartazes do grupo antimonarquista "Republic", com a frase "Not my king" (Não é meu rei). Os organizadores do protesto foram detidos antes da manifestação.

“Abolir a monarquia, não o direito de protestar”, tuitou o grupo cinco horas depois. “Toda a equipe principal do Republic permanece detida. Nenhuma razão foi apresentada”.

Cerca de 20 membros do grupo ecologista "Just Stop Oil" também foram detidos. A polícia, que mobilizou 11.500 agentes para a ocasião, anunciou que não toleraria nenhum tipo de distúrbio.

“Nenhum ativista do 'Just Stop Oil' detido tinha cola, tinta ou qualquer plano para atrapalhar a coroação”, afirmou o grupo no Twitter.

“As novas leis policiais significam que agora vivemos em um pesadelo distópico: este exagero vergonhoso é o que poderíamos esperar em Pyongyang, Coreia do Norte, não em Westminster", acrescentou.

ONGs como a Human Rights Watch e Greenpeace também criticaram a nova lei promulgada de forma acelerada esta semana que dá mais poderes à polícia para impedir manifestações.

Em Edimburgo, capital da Escócia, centenas de pessoas participaram de um protesto antimonárquico, repetindo em coro “abaixo a monarquia” e reivindicando a independência.

Mas, no século XXI, ainda há fãs da monarquia

Milhares de fãs da monarquia se aglomeraram nas ruas de Londres, ao longo do percurso da carruagem real.

“Estamos muito entusiasmados, muito orgulhosos de sermos britânicos”, disse à AFP Phyllis Taylor, de 60 anos, que viajou da Escócia para Londres com o marido para “esta ocasião muito especial”.

Já na cerimônia, os presentes disseram: “Deus salve o rei Charles!”, afirmaram depois que Charles III e Camilla entraram com as capas cerimoniais na abadia, após a primeira procissão em uma carruagem que começou no Palácio de Buckingham.

Roupas com ouro, joias, diamantes e óleo vegano

Legenda: Charles trocou a Coroa de Santo Eduardo pela Coroa do Estado no fim da cerimônia de coroação Foto: Divulgação/ Palácio de Buckingha

Embora o rei desejasse uma cerimônia mais moderna e simples que a de sua mãe, em um momento de grave crise pelo aumento do custo de vida, três coroas cravejadas de diamantes foram utilizadas no evento: uma para Camilla e duas para Charles III, porque a coroa de Santo Eduardo é usada apenas no momento preciso da coroação.

Legenda: A Coroa de Santo Eduardo foi usada para coroar o rei Charles III Foto: Divulgação/ Palácio de Buckingham

Também foram utilizadas diversas vestimentas antigas bordadas a ouro: o rei apareceu com as peças de maneira progressiva durante a cerimônia, o que incluiu três cetros, uma espada cravejada de pedras preciosas e um par de esporas de ouro.

Legenda: Supertúnica foi baseada nas túnicas eclesiásticas da era medieval, com enfeites de seda, ouro e prata Foto: Divulgação

Para seguir as convicções ecológicas do monarca, o óleo utilizado na unção era vegano, mas foi consagrado - como a tradição exige - na Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém.

Carruagem com ar-condicionado e diamantes

Legenda: Charles III foi coroado na manhã deste sábado (6) Foto: TOBY MELVILLE / POOL / AFP

O Rei Charles III e a rainha Camilla usaram a carruagem do Jubileu de Diamante, construída em 2012 para marcar os 60 anos de reinado da rainha Elizabeth II, para o trajeto do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster, local onde ocorreu a cerimônia.

O veículo em questão foi idealizado pelo australiano Jim Frecklington. Segundo especialistas na realeza britânica, ele queria fazer a própria homenagem à realeza, em uma iniciativa privada, mas teve subsídio de cerca de US$ 250 mil, ou R$ 1,2 milhão.

Enquanto isso, a coroa dourada no topo da carruagem foi esculpida em carvalho do HMS Victory, navio de guerra comandado pelo almirante Horatio Nelson na famosa Batalha de Traffalgar, em 1805, citada até os dias atuais como uma das mais importantes da história do Reino Unido.

No interior, o veículo possui amostras de madeiras, metais e outros edifícios de locais que tiveram conexões com a Grã-Bretanha, como o Palácio de Buckingham e a Catedral de St. Paul, por exemplo.

O estofado é todo em seda amarela, e a pintura foi feita completamente à mão, enquanto a iluminação ficou a cargo de lâmpadas de cristal escocês. Cada maçaneta, vindas da Nova Zelândia, é banhada a ouro e possui 24 diamantes incrustados, além da presença de 130 safiras australianas.

Após a coroação, Charles III trocou de carruagem, passando para a Carruagem de Ouro. Esta última foi construída em 1760 e usada em todas as coroações desde 1831 e é puxada por oito Widsor Grey. Ela, no entanto, não é a favorita da realeza e é considerada extremamente desconfortável.

A coroação da rainha de Consorte

Camilla, antes Parker Bowles, a Duquesa de Cornualha, também foi coroada. Com o título de rainha consorte, ela não terá a mesma soberania que o marido e tão pouco os poderes militares políticos.

Conforme o site oficial da família real, a rainha consorte é coroada com o rei. Camila terá trabalho e deveres a cumprir com o novo posto que ocupará. A cerimônia acontece no mesmo dia que a coração de Charles III, contudo, será um momento mais simples.

Na imprensa britânica, os convites para a cerimônia que acontece neste sábado a mencionam apenas como "rainha". Conforme a CNN, o uso do "consorte" seria uma forma de respeitar a rainha anterior Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022.

Momento fofura

Legenda: As crianças garantiram doses de fofura à solenidade Foto: YUI MOK / POOL / AFP

Os três filhos dos príncipe William e da princesa Catherine, Charlotte, com recém-completados 8 anos, e Louis, de 5 anos, entraram de mãos dadas na Abadia de Wesminster acompanhado de seus pais.

A menina vestia uma roupa da grife Alexander McQueen e acompanhou atentamente a cerimônia, lendo o guia da cerimônia

Já George, de 9 anos foi pajem do avô. Ele é o terceiro na linha de sucessão atrás apenas de seu pai.