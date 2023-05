De Katy Perry a Emma Thompson, famosos comparecem à coroação de Rei Charles III; veja fotos

A coroação do rei Charles III do Reino Unido aconteceu neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres, e reuniu mais de 2 mil convidados na cerimônia. O evento foi realizado oito meses após a morte da Rainha Elizabeh II, coroada no trono em 1953, há 70 anos.

Com todo o luxo que cerca a realeza britânica, o rito de passagem da coroa teve carruagem de ouro, presença dos membros da família real, incluindo o príncipe Harry sem a esposa, Meghan Markle, e os filhos, e uma série de representantes políticos de todo mundo.

Além destes, alguns famosos também marcaram presença na cerimônia, conferindo Charles assumir a função aos 74 anos, sendo o herdeiro que mais aguardou a ascendência.

Legenda: Katy Perry foi uma das presentes na cerimônia Foto: Gareth Cattermole / POOL / AFP

Katy Perry, por exemplo, figurou na lista dos convidados exclusivos da cerimônia, assim como Lionel Richie e Emma Thompson. Eles foram um dos poucos famosos do meio artístico presentes no momento solene.

Também fazendo jus à pompa da circunstância, os três apareceram em trajes elegantes e um tanto mais sóbrios que o usual. Kary escolheu um conjunto social em lilás acinturado e um chapéu combinando. Já o cantor Lionel Richie optou por um clássico terno preto e a atriz Emma Thompson apareceu em um vestido preto com sobretudo vermelho estampado.

Legenda: Lionel Richie apareceu sorridente durante a cerimônia de coroação de Charles III Foto: GARETH CATTERMOLE / POOL / AFP

Além deles, o compositor Nick Cave também chegou à Abadia de Westminster neste sábado (6). Assim como Lionel Richie, ele também optou por um terno preto clássico como vestimenta.

Legenda: Emma Thompson acenou aos fotógrafos na chegada da cerimônia Foto: JANE BARLOW / POOL / AFP

Representantes políticos

Além deles, representantes famosos, como o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama, Janja Lula, Justin Trudeu, primeiro-ministro do Canadá, e o presidente da França, Emmanuel Macron, também compareceram à cerimônia oficial de coroação.

Todos presenciaram a coroação de Charles e de Camila, que deixaram a Abadia de Westminster para fazer cortejo na Carruagem de Ouro, que marca o desfile do novo monarca na Grã-Bretanha.

"Eu, Charles, solene e sinceramente na presença de Deus, professo, testifico e declaro que sou um fiel protestante e que irei, de acordo com a verdadeira intenção das leis que garantem a sucessão protestante ao trono, defender e manter as referidas promulgações com o melhor de meus poderes de acordo com a lei", declarou Charles III durante o Juramento da Coroação.