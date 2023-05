Carruagem usada na coroação de Rei Charles III tem ar-condicionado e diamantes; saiba mais

O Rei Charles III e a rainha Camilla Parker-Bowles, coroados na manhã deste sábado (6) durante cerimônia realizada em Londres, no Reino Unido, usaram a carruagem do Jubileu de Diamante, construída em 2012 para marcar os 60 anos de reinado da rainha Elizabeth II, para o trajeto do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster, local onde ocorreu a cerimônia.

Tanto Chales III como Camila utilizaram roupas em tons de branco e passearam dentro do veículo acenando aos súditos que se amontoaram durante o trajeto da carruagem entre os dois locais. O caminho levou cerca de 33 minutos para ser percorrido.

A carrruagem utilizada na carimônia tem ar-condicionado, vidros elétricos e suspensão hidráulica, apesar de parecer bastante tradicional por conta do uso do ouro no design. Ela foi puxada por seis cavalos Windsor Grey, animais designados especialmente para essa função.

Veículo luxuoso

O veículo em questão foi idealizado pelo australiano Jim Frecklington. Segundo especialistas na realeza britânica, ele queria fazer a própria homenagem à realeza, em uma iniciativa privada, mas teve subsídio de cerca de US$ 250 mil, ou R$ 1,2 milhão.

Legenda: Carruagem foi utilizada para cortejo até a Abadia de Westminster Foto: Carl Court / POOL / AFP

Enquanto isso, a coroa dourada no topo da carruagem foi esculpida em carvalho do HMS Victory, navio de guerra comandado pelo almirante Horatio Nelson na famosa Batalha de Traffalgar, em 1805, citada até os dias atuais como uma das mais importantes da história do Reino Unido.

No interior, o veículo possui amostras de madeiras, metais e outros edifícios de locais que tiveram conexões com a Grã-Bretanha, como o Palácio de Buckingham e a Catedral de St.Paul, por exemplo.

O estofado é todo em seda amarela e a pintura foi feita completamente à mão, enquanto a iluminação ficou a cargo lâmpadas de cristal escocês. Cada maçaneta, vindas da Nova Zelândia, é banhada a ouro e possui 24 diamantes incrustados, além da presença de 130 safiras australianas.

Após a coroação, Charles III trocou de carruagem, passando para a Carruagem de Ouro. Esta última foi construída em 1760 e usada em todas as coroações desde 1831 e é puxada por oito Widsor Grey. Ela, no entanto, não é a favorita da realeza e é considerada extremamente desconfortável.