Jovem de 21 anos se desequilibra em cachoeira e cai aproximadamente 30 metros de altura em Ibiapina

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMC) resgatou, neste domingo (7), um jovem de 21 anos que caiu de um penhasco após escorregar de uma pedra numa cachoeira em Ibiapina, no interior do Ceará.

Segundo o subtenente Jairo, “o jovem se desequilibrou de uma pedra da cachoeira e veio a cair de uma altura aproximada de 30 metros”.

Devido à dificuldade de acesso ao local, os bombeiros tiveram que seguir por uma trilha de 2 quilômetros até onde a vítima estava.

Lesão no ombro

O jovem foi encontrado com escoriações pelo corpo e uma lesão no ombro direito, mas consciente, orientado e com sinais vitais estabilizados, segundo a corporação. Ele foi levado a um hospital municipal para atendimento médico.