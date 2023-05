Homem que teve carro 'engolido' por cratera em Mauriti morre após mais de um mês internado

Luiz José de Lima, de 61 anos, conhecido como "Cier", morreu na noite do último sábado (6), no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. O homem era uma das vítimas do acidente de trânsito registrado no dia 27 de março, quando dois automóveis caíram numa cratera aberta na rodovia estadual CE-384, no distrito de Umburanas, em Mauriti.

À época do acidente, Luiz havia se ferido gravemente e sido transferido para o Hospital Regional do Cariri. O Sistema Verdes Mares apurou que a vítima faleceu devido a complicações em seu quadro clínico, pouco mais de um mês depois.

O corpo de José foi sepultado na capela Nossa Senhora de Fátima, no Sítio Novo, zona rural de Palestina do Cariri, na manhã desta segunda-feira (8), segundo comunicado da família.

O acidente

Luiz José seguia de automóvel pela CE-384, na madrugada de 27 de março, quando, na altura do sítio Machado, no distrito de Umburanas, próximo à divisa do Ceará com a Paraíba, o carro caiu junto a outro em uma cratera na estrada. O buraco se abriu no local devido à intensidade das chuvas que caíam na região. Relembre:

À época, sete pessoas, entre motoristas e passageiros, ficaram feridas — dentre elas, uma criança. Inicialmente, as vítimas foram atendidas no hospital municipal de Mauriti, mas, depois, foram transferidas para outras unidades hospitalares da região.