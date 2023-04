Acidente com 15 veículos deixa pelo menos 14 feridos em São Lourenço da Mata

Um acidente envolvendo 15 veículos, incluindo seis caminhões, deixou pelo menos 14 pessoas feridas, na tarde desta terça-feira (25), em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, em Pernambuco. O incidente ocorreu na BR-408 e alguns dos veículos pegaram fogo, deixando um rastro de fumaça na rodovia.

As informações são do g1. Das 14 vítimas feridas durante o acidente, nove foram encaminhados para unidades de saúde diversas. Quatro estão no Hospital da Restauração (HR); dois na UPA de São Lourenço da Mata; um, no Hospital Getúlio Vargas; um, na UPA da Caxangá; um, no Hospital Português.

Duas pessoas foram socorridas por maradores da região, após o momento da colisão. Outras três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, um homem e duas mulheres. O homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração, e as mulheres, para a UPA de São Lourenço da Mata.

Engavetamento

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, três batidas foram registradas por volta de 12h15, no quilômetro 102,8 da rodovia. No primeiro acidente, uma caminhonete capotou e o motorista se feriu, ele informou que foi trancado por um carro. O condutor deste veículo não ficou no local do acidente.

Outros veículos pararam para ajudar o motorista e após isso, um caminhão que transportava tijolos causou um engavetamento. O motorista deste caminhão não foi localizado por agentes. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Por último, outro engavetamento foi registrado e quatro automóveis pegaram fogo no local.