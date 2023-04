PF prende influenciador por repasse de notas falsas em Pernambuco

A Polícia Federal (PF) prendeu três pessoas em flagrante no município de Bezerros, em Pernambuco, acusadas de repassar notas falsas. Entre os suspeitos, está o influenciador Jadson Vasconcelos, de 20 anos, que possui mais de 250 mil seguidores no Instagram e 1,2 milhão no YouTube. As informações são do G1.

Conforme informado pela corporação, o homem, uma mulher de 20 anos e outro homem de 21, foram presos por agentes da Polícia Militar local no último dia 18, após a dona de um estabelecimento da região desconfiar de uma cédula de R$ 50, que a suspeita tentava trocar no comércio.

Ao realizarem buscas, os policiais descobriram 95 notas falsificadas, totalizando cerca de R$ 4.750. Junto às cédulas, foram apreendidos dois celulares.

Autuados em flagrante, os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Caruaru. Caso condenado, o trio poderá permanecer preso de 3 a 12 anos, além de pagar multa.

Pagamento de pensão

Para justificar o crime, Jadson Vasconcelos afirmou que precisava quitar a pensão alimentícia da filha e ajudar a pagar a festa de aniversário da criança. Ainda de acordo com a Polícia, o influenciador já havia sido preso anteriormente por uso de drogas.

Também segundo a corporação, Jadson teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza.

Os outros dois suspeitos foram liberados e responderão o processo em liberdade.