Trabalhador morre em acidente dentro de moedor de café na Paraíba

Um trabalhador de 38 anos morreu após cair em um moedor de café na manhã desta quarta-feira (16), na BR-230, na Grande João Pessoa, na Paraíba. O acidente aconteceu em uma fábrica de alimentos industriais, onde a vítima, o auxiliar de produção Luiz Carlos Silva da Cruz, trabalhava há 16 meses. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, funcionários relataram que Luiz Carlos realizava uma limpeza em um dos equipamentos, quando o moedor foi acionado. Além do Corpo de Bombeiros, o Samu também esteve no local e confirmou a morte do trabalhador.