Guitarrista de Edson Gomes morre após quase dois meses internado

Morreu na madrugada desta quarta-feira (16) o guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, músico que fazia parte da banda do cantor Edson Gomes. Ele estava internado desde o dia 24 de setembro, após sofrer uma parada cardíaca no palco durante um show em João Pessoa, na Paraíba. As informações são do Correio 24 horas.

Após se sentir mal, o músico foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Apesar de receber assistência médica por quase dois meses, Antônio não resistiu.

A equipe de Edson Gomes publicou nota de pesar nas redes sociais, destacando a falta que o músico fará no grupo. "Ele era um dos integrantes mais antigos da banda, com sua guitarra pulsante e solos melódicos, ajudou a eternizar grandes sucessos do artista", diz um trecho.

O sepultamento do guitarrista será realizado nesta quinta-feira (17).

Assalto após apresentação

Antônio sofreu a parada cardíaca durante a turnê de comemoração aos 50 anos de carreira de Edson Gomes. Na mesma noite, o cantor continuou com o evento e fez outro show em Campina Grande.

Após as apresentações, quatro homens armados abordaram a equipe de músicos e anunciaram um assalto. Na ação, os bandidos levaram uma quantia em dinheiro, mas não foi informado pela Polícia Militar a quantidade exata.