DJ Laurize morre após cair de trio elétrico durante Parada da Diversidade em Curitiba

A DJ Laurize Oliveira, 42, morreu ao cair de um trio elétrico na 21ª Parada da Diversidade de Curitiba (PR). Testemunhas afirmaram que a mulher teria se desequilibrado ao passar por uma área com fios. As informações são do Uol.

Conforme o portal de notícias, o acidente aconteceu por volta das 17h, no cruzamento da avenida Cândido de Abreu com a rua Lysimaco Ferreira da Costa, próximo à Prefeitura.

Em determinado trecho, segundo da Polícia Militar, uma área de fiação derrubou algumas caixas de som e DJ Laurize. A queda seria de uma altura de aproximadamente quatro metros, com o veículo ainda em movimento.

O público presente chegou a cobrir a vítima com uma bandeira símbolo da comunidade LGBTQIAP+. Participantes acionaram a PM e a Guarda Municipal sobre a situação. Duas equipes do Samu atenderam a ocorrência. De acordo com um dos médicos que socorreu a vítima, ela teve traumatismo craniano após o impacto com o chão.

Lamentos nas redes sociais

A DJ, que tem 18,2 mil seguidores, recebeu centenas de comentários nas redes sociais lamentando a morte trágica. Ela é natural de Goiânia (GO), mas viajava por todo o País para tocar em festas.

A organização do evento se limitou a dizer que a Parada da Diversidade necessitou ser encerrada antes do previsto. "Em tempo, faremos uma coletiva para maiores esclarecimentos", informaram os organizadores por meio de uma publicação na rede social.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil