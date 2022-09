Guitarrista de Edson Gomes está em estado grave após parada cardíaca no palco, em João Pessoa

O guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, de 64 anos, da banda do cantor baiano Edson Gomes, permanece internado em estado grave após sofrer três paradas cardíacas no sábado (24). Uma delas aconteceu quando o músico ainda estava no palco, durante um show em João Pessoa (PB). As informações são do Correio 24 horas.

O diretor-geral do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Laercio Bragante, falou em entrevista à TV Bahia que o artista ficará sedado nas primeiras 72 horas, além de alertar para a possibilidade de danos cerebrais.

"Ele seguirá nessas primeiras 72h sobre efeitos de sedativos para dar o maior repouso possível ao cérebro", explica.

"Após o período, começaremos os ensaios de retirada da sedação para avaliar a resposta dele. Assim que possível será retirado da ventilação mecânica".

Socorrido por pessoas da plateia

Oliveira passou mal em cima do palco, logo no início da apresentação no Clube Cabo Branco, em João Pessoa. Ele foi socorrido por pessoas que estavam na plateia até a chegada do Samu, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Oceania e transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa na tarde do domingo (25).

Após o ocorrido, o cantor Edson Gomes, que está em turnê de comemoração aos 50 anos de carreira, seguiu com o show em João Pessoa e também cumpriu agenda em Campina Grande.