Operação na Maré tem três mortos e deixa motoristas encurralados em meio a tiroteio no Rio

Um confronto entre policiais e traficantes deixou três mortos na manhã desta segunda-feira (26) no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Motoristas e usuários do transporte público precisaram se abrigar atrás de muretas de contenção da pista para fugir do tiroteio.

A Polícia Militar confirmou que os mortos eram criminosos. Dois fuzis foram apreendidos. Escolas, postos de saúde e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) não abriram.

Segundo o governo do estado, a operação de emergência foi montada após as forças de segurança identificarem uma tentativa de invasão a uma comunidade dominada por uma facção rival na Maré.

Ao todo, participaram da ofensiva 180 homens, veículos blindados e helicópteros do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), as forças de elite da PM e da Polícia Civil do RJ.