Wilson Vieira, ex-presidente da Vila Isabel, é morto a tiros no Rio de Janeiro

O ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel Wilson Vieira, conhecido ainda como Moisés, foi assassinado a tiros na noite desse domingo (25) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O antigo dirigente estava indo para a quadra da Portela, acompanhado da esposa, a musa da agremiação Shayene Cesario, quando foi morto. As informações são do jornal Extra.

Moisés ingressou na Vila Isabel em 2004, convidado por diretores. Pela escola, foi campeão do Grupo Especial em 2006. O filho dele, Wilsinho Alves, o substituiu à frente da instituição, sendo a campeã de 2013.

Suposto envolvimento com contravenção

Em 2011, o ex-presidente foi apontado pela Polícia como bicheiro. Conforme as investigações da época, ele recebia informações privilegiadas sobre operações policiais, já que mantinha agentes de segurança na folha de pagamento. Ainda segundo o processo, compunha a lista de informantes policiais federais, civis e militares.

Antes disso, em abril de 2010, Moisés foi acusado de administrar pontos de máquinas caça-níqueis nas cidades de Niterói e de São Gonçalo. Em novembro do ano seguinte, chegou a ser condenado a 23 anos, um mês e dez dias de prisão em regime inicialmente fechado, pela 4ª Vara Federal de Niterói, pelos crimes de contrabando, formação quadrilha ou bando armado e corrupção ativa. Ele deixou a cadeia em maio de 2012, quando conseguiu um habeas corpus.

Segundo o processo, o ex-dirigente da Vila Isabel chegou a ser alertado sobre a Operação Alvará, realizada em 2010 pela Polícia Federal, no dia anterior à ação de combate á exploração de máquinas de jogo ilegais nos municípios fluminenses. Os autos indicam que ele teria ligações com uma facção criminosa que atua em São Paulo.

Em nota, a Polícia Militar informou que "a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite deste domingo (25/9), um homem foi assassinado a tiros na Av. das Américas, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime".

