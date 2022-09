Policial penal é flagrado agredindo a esposa em hotel no Rio de Janeiro; veja vídeo

Um policial penal de Goiás foi flagrado agredindo a esposa em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesse sábado (24). Rildson Querino Brandão foi preso por policiais militares do 31º BPM e levado à 16ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado por violência contra a mulher. No entanto, ele pagou fiança e foi liberado no mesmo dia.

Em nota ao G1 Goiás, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou neste domingo (25) que apura o caso e abrirá procedimentos administrativos.

Mulher gritou e pediu socorro; assista:

Um vídeo gravado da sacada do quarto onde o casal estava capturou a violência. O policial aparece sem camisa gritando com a companheira, que estava sentada e encolhida contra a parede.

"Você não foi chamar os outros aqui? Não foi fazer m**da? Agora você vai pagar", gritou Rildson, puxando a mulher, que pede para ele parar e pede socorro.

Ainda segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) do Estado de Goiás, o fato ocorreu na folga do servidor e ele não portava arma no momento.

"É importante ressaltar que a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária não compactua com eventuais desvios de conduta de seus servidores e, por isso, possui uma corregedoria séria e atuante", pontua o órgão.