Incêndio em abrigo para crianças e adolescentes deixa mortos e feridos em Recife

Um incêndio provocou a morte de ao menos quatro pessoas, sendo três delas menores de idade, na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Ipsep, Zona Sul do Recife. As chamas, que atingiram a sede de uma instituição que abriga crianças e adolescentes em situação de risco social, também deixou feridos.

O Corpo de Bombeiros detalhou, ao portal G1, que um menino e uma mulher, que não tiveram a identidade divulgada, vieram a óbito ainda no local. Outras duas crianças faleceram a caminho de uma unidade de saúde.

Cerca de 15 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo que sete tiveram que ser encaminhadas a estabelecimentos hospitalares, como ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central do Recife.

Alguns pais se dirigiram até a instituição de saúde, que recebeu a maioria dos feridos, para tentar procurar pelos filhos, mas, segundo a unidade de saúde, boa parte dos pacientes ainda não foi identificada e alguns estão sendo acomodados em leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Pacientes também foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul.

Incêndio controlado