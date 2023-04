Museu Nacional do Rio recebe meteorito que caiu em Pernambuco

O Museu Nacional do Rio recebeu o primeiro item adquirido desde o incêndio que ocorreu em 2018. Nesta quinta-feira (13), apresentou o meteorito de 2,8 kg que caiu em Pernambuco e fará parte do acervo.

A peça recebeu o nome Santa Filomena em homenagem à cidade de mesmo nome, no estado pernambucano, onde foi encontrado. Esse pedaço de meteorito é parte de um de 40 kg despedaçado durante a queda, que foi registrada por câmeras de monitoramento do clima.

Legenda: Apresentação do meteorito Santa Filomena Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Conforme a professora e curadora de meteoritos do Museu Nacional, Maria Elizabeth Zucolotto, o objeto caiu numa velocidade de 54 mil quilômetros por hora. Além disso, ele estava a uma distância de 150 milhões de km da Terra, em um espaço entre Marte e Júpiter.

Registro da queda

O registro da queda por câmeras de segurança torna o fenômeno atípico, assim como o fato de cair em espaço urbano.

Ainda não existe lei sobre posse dos meteoritos, mas está em tramitação no Congresso Nacional, um projeto de lei que define que 20% de um novo meteorito encontrado deverá ser disponibilizado para uma instituição científica.

Legenda: As pesquisadoras Amanda Tosi, Maria Elizabeth Zucolotto e Diana Andrade apresentam o meteorito Santa Filomena Foto: Agência Brasil/Tânia Rêgo

O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, disse que a previsão de reabertura parcial do espaço será no dia 6 de junho de 2024.