Troca de três bebês em maternidade da Paraíba é descoberta quase 30 anos após caso

Três famílias descobriram, por acaso, que tiveram os bebês trocados em uma maternidade da Paraíba há quase 30 anos. As três meninas nasceram no mesmo dia e foram entregues aos pais errados ao fim da estadia no hospital. Neste ano, uma das garotas constatou o equívoco enquanto investigava a própria ancestralidade em um site especializado em análise de DNA.

Dia 5 de agosto de 1994 foi registrado o nascimento de Milena, Raylane e Marcelma na Maternidade Doutor Deodato Cartaxo, em Cajazeiras. A primeira saiu com a suposta mãe Luísa, enquanto a segunda com Marlucy e a última com Maria de Fátima. No entanto, a ordem supostamente certa seria: Luísa com Raylane, Marlucy com Marcelma e Maria de Fátima com Milena. Esta última troca ainda não foi totalmente confirmada. As informações são de reportagem exibida nesse domingo (23) no Fantástico.

O erro foi detectado em janeiro deste ano, quando Raylane decidiu investigar, por curiosidade, as origens via um exame de DNA. Ao contratar um serviço de análise de dados genéticos, capaz de identificar parentesco entre clientes, a moça de 28 anos, que mora em Nova York, descobriu que tinha um irmão brasileiro, que atualmente reside na Irlanda, identificado como Lennon Carvalho, que também cadastrou as informações dele no portal.

Ela decidiu entrar em contato com ele através das redes sociais. Na conversa, os dois descobriram que possuem a mesma cidade natal, Cajazeiras, no sertão paraibano, e que ele tinha uma irmã, Milena, que nasceu no mesmo dia que Raylane, 5 de agosto de 1994, o que levantou as suspeitas dela sobre a troca. Juntos, eles convenceram os parentes a realizarem teste para comprovar a hipótese.

No exame, a moça descobriu que não é filha da mãe Marlucy, e sim de Luísa, que também é mãe de Lennon. Na verdade, Raylane foi trocada por Milena na maternidade. No entanto, o resultado do teste de Marlucy indicou que ela não tinha parentesco com Milena. O que indicou que o erro da instituição de saúde era maior do que o projetado inicialmente.

O que foi mais desesperador foi saber que a minha filha Milena, a partir daquele momento, não ia saber quem é a mãe biológica", relembrou Luísa ao Fantástico.

Ao realizarem uma campanha para encontrar quem mais nasceu naquela data, as famílias descobriram que Marcelma poderia ser a terceira criança. A jovem, que é moradora de zona rural de Cajazeiras, contou ao Fantástico que desde a infância os próprios parentes desconfiavam que pudesse ter acontecido uma troca de bebês. Devido a isso, ela disse que sofreu muito e acabou se afastando dos familiares, inclusive da suposta mãe, Maria de Fátima.

Ao realizar o exame de DNA, Marcelma constatou ser filha de Marlucy. O resultado do teste realizado para identificar o suposto parentesco entre Maria de Fátima e Milena ainda não saiu, conforme a reportagem. Se for positivo, o drama das família terá um desfecho, mas caso seja negativo indicará que a troca envolveu uma quarta criança.

"Espero que um dia Milena encontre a mãe biológica dela e que a gente se torne uma grande família", declarou Luísa.

Pedido de documentos ao hospital

Os advogados que representam as famílias solicitaram cópias dos prontuários médicos da época do nascimento das crianças, além da identificação da equipe que atuava na maternidade no dia 5 de agosto de 1994.

A assessoria jurídica do Hospital Regional de Cajazeiras, onde fica a instituição neonatal, declarou que os dados não foram encontrados. E que não há informação sobre a escala de trabalho daquela data, já que, conforma a lei, tais documentos só precisam ficar arquivados pelo período de 20 anos.

Atualmente, Milena segue morando com Luísa, enquanto Raylane mantém contato com a mãe biológica e Marlucy. Já Marcelma tenta recuperar o tempo de convivência que perdeu com Marlucy.