Ceará tem alerta de chuvas e ventos fortes para todas as cidades pelo quarto dia consecutivo

Pelo quarto dia consecutivo neste mês de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso para risco de chuvas e ventos fortes para todas as regiões do Ceará. Esse alerta esteve presente em todos os dias do mês anterior, sendo março o mês com maior número de avisos meteorológicos neste ano, 57 ao todo - em várias datas foram emitidos dois.

O atual alerta tem vigência até a manhã desta terça-feira (5), no entanto, pode ser renovado, assim como ocorreu em todos os outros dias deste mês.

O aviso do Inmet para o Ceará está dividido em dois níveis de severidade. Para 39 cidades, o alerta é de nível 1, ou seja, quando há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos de até 60 km/h.

Em geral, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Já para o restante dos 145 municípios cearenses, o alerta é de nível 2, o que indica possibilidade de precipitações de até 100 milímetros por dia e ventos com rajadas que podem chegar a 100 km/hora. O grau mais severo dos alertas emitidos pelo Inmet é o de nível 3. Para esta classificação, não houve nenhum aviso no Ceará neste ano.

Potencial perigo (nível 1): Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico.

Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Perigo (nível 2): Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis.

Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Grande Perigo (nível 3): Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Prepare-se para medidas de emergência.

O Inmet recomenda que as pessoas que vivem nas localidades com alerta vigente "não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas" e "não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".

Chuvas

Entre as 7 horas de domingo (3) e 7 horas desta segunda-feira (4), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), registrou pluviometria em mais de 100 cidades.

O maior registro aconteceu nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Fortaleza, ambos com 64 mm. A Capital cearense, por sua vez, registra precipitações pelo 8º dia consecutivo.

Nos próximos dois dias as chuvas devem continuar no Estado. O órgão aponta, para amanhã (5), previsão de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Jaguaribana. Nas demais regiões com chuva.

Já para quarta, a Funceme prevê "chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva".