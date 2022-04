Fortaleza registra precipitação pelo 8º dia seguido; chove em outros 89 municípios

Fortaleza amanheceu banhada por chuva pelo oitavo dia seguido, nesta segunda-feira (4), que também registra precipitações em outros 89 municípios do Ceará no período de 24 horas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Capital concentrar o maior volume de água do Estado no intervalo de tempo, com 64 milímetros até às 10h02 no posto Água Fria. No entanto, o acumulo varia nas regiões da cidade: o posto Caça e Pesca registra 52mm, já o Castelão concentra 46,4mm, conforme as informações da entidade.

Além de Fortaleza, as chuvas também se concentram na Região Metropolitana, especificamente em São Gonçalo do Amarante e em Caucaia, que respectivamente são a segunda e a terceira mais intensas do Ceará em 24 horas, com 64mm e 52mm. Outro município da RMF também está no pódio, com o quarto maior volume, Aquiraz concentra 52mm.

Maiores acumulados até o momento

Fortaleza: 64mm

São Gonçalo Do Amarante: 64mm

Caucaia: 52mm

Aquiraz: 52mm

Acaraú: 51.2mm

Barro: 47.2mm

Maranguape: 45mm

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, a previsão do tempo para o Ceará nesta segunda-feira é de chuvas em todas as macrorregiões do Estado, porém na Jaguaribana deve ser isoladamente. Os maiores acumulados do dia devem ser no sul cearense e na faixa litorânea.

Na terça-feira (5) e na quarta-feira (6), deve haver precipitação durante os períodos da madrugada e manhã na faixa litorânea e durante o final da tarde e da noite nas demais macrorregiões.

Em geral, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.