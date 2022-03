Ceará registra chuva em pelo menos 83 municípios em 24h; Caridade tem maior volume

O Ceará registrou chuva em pelo menos 83 municípios entre as 7h do sábado (12) e as 7h deste domingo (13). Os dados são oriundos do portal hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado ao longo do dia.

Segundo atualização das 9h30 deste domingo, Caridade, no Sertão Central e Inhamuns, teve a maior precipitação no período de 24h. O município registrou 84 milímetros (mm) em posto homônimo.

Logo em seguida, vêm os municípios de Itaiçaba e Russas, na região Jaguaribana, com volumes de 67 mm e 64 mm, respectivamente, nos postos Elevatório - Cogerh e Peixe. As duas cidades também registraram volumes menores em outros postos — de 57,3 mm no posto Itaiçaba e de 46,2 mm no Sítio Timbaúba Macoré, em Russas.

Na região Jaguaribana, o município de Morada Nova também apareceu entre os com maiores precipitações nas 24h entre sábado e domingo. O município recebeu 56 mm no posto Lagoa da Serra e 50,2 mm no posto Fazenda Lacraia.

Em Fortaleza, o maior registro aponta chuva de 11,2 mm, observada no posto Messejana. Na Região Metropolitana, Maranguape catalogou os maiores volumes: de 29 mm no posto Olho D'água, seguido pelo Itapebussu, com 23 mm.

Transtornos

No sábado, moradores de dois municípios cearenses sofreram com efeitos da chuva. Em Várzea Alegre, apesar de o açude do Sítio Caraíbas ter sangrado, a precipitação provocou rompimento de pequenas barragens e impossibilitou o trânsito de moradores, que ficaram ilhados.

Já no Cedro, parte da população residente da área abaixo do açude Ubaldinho teve de deixar suas casas. Devido à cheia do reservatório, o nível da água chegou à cintura de quem passava pelo local. Conforme o secretário-executivo da Defesa Civil, José Gean de Sousa, cerca de 50 famílias saíram de seus imóveis.

Até a última atualização, os dois municípios não informaram novas chuvas. No entanto, o Corpo de Bombeiros informou ao Sistema Verdes Mares que o nível das águas está diminuindo, além de que a Corporação está "de prontidão" para novas ocorrências.

Previsão do tempo

A plataforma da Funceme estima, para este domingo, céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões. A previsão se mantém na segunda (14) e na terça-feira (15).

Veja as maiores chuvas entre as 7h do sábado (12) e as 7h deste domingo (13)

Caridade - posto Caridade: 84 mm;

Itaiçaba - posto Elevatório Cogerh: 67 mm;

Russas - posto Peixe: 64 mm;

Itaiçaba - posto Itaiçaba: 57,3 mm;

Ibiapina - posto Rancho Água Fria: 56 mm;

Morada Nova - posto Lagoa da Serra: 56 mm;

Ibiapina - posto Sítio Tauã de Baixo: 52,2 mm;

Morada Nova - posto Fazenda Lacraia: 50,2 mm;

Senador Sá - posto Senador Sá: 48 mm;

Croatá - posto Santa Tereza: 46,3 mm.