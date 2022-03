Moradores precisam deixar suas casas após açude transbordar no Cedro, Interior do Ceará

As chuvas no Interior do Ceará, desta sexta-feira (11) e sábado (12), causaram muitos prejuízos às famílias que moram na região do Cedro. Os moradores das localidades do Município tiveram que deixar suas casas, pois foram inundadas pela água que transbordou dos açudes próximos.

Nas imagens, enviadas pela população, é possível ver os moradores atravessando uma passagem do rio São Miguel, que recebe água do açude Ubaldinho, com água na cintura devido ao transbordamento do açude.

De acordo com o Secretário Executivo de Defesa Civil, José Gean de Sousa, Aproximadamente 50 famílias precisaram deixar suas habitações e se direcionar à casa de parentes em Várzea Alegre após as chuvas.

José Gean de Sousa Secretário Executivo de Defesa Civil "Estamos com duas equipes de resgate de Crato e Iguatu na Área. Pela tarde, a aeronave da Ciopaer realizou resgates e fez alguns vôos na area para levantamento de perdas".

As chuvas também trouxeram danos materiais. "Pontes, bueiros, barragens, açudes e estradas sofreram muitos estragos", detalhou Gean.

Já conforme a Prefeitura de Cedro, o açude Ubaldinho sangrou cerca de 60cm e acabou afetando algumas casas que ficam próximas ao leito do rio São Miguel. Segundo a assessoria de imprensa do Município, três comunidades foram atingidas e estão sendo avaliadas pela Defesa Civil.

Chuvas na região

As chuvas que atingiram a cidade de Várzea Alegre também causaram impactos diretos no município do Cedro já que as precipitações que romperam as barragens de rios e açudes seguem curso em direção a cidade vizinha.

De acordo com comunicado do Governo do Estado, a Defesa Civil segue monitorando o açude Ubaldinho em Cedro que está com laminação de 56 centímetros. Ele é responsável por barrar a água de outros mananciais da região.

Previsão do Tempo

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência para domingo (13) é de chuvas em todas as macrorregiões, com destaque para o centro-sul (Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns), o Litoral Norte e a Ibiapaba.

As chuvas esperadas ocorrerão devido a áreas de instabilidade provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.