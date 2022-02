Ceará registra chuva em 31 municípios nesta sexta-feira (11); veja previsão para este fim de semana

Choveu em 31 municípios cearenses no intervalo de 24 horas, segundo dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta sexta-feira (11).

Segundo o órgão, nesta sexta, o céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Maiores chuvas por posto do dia

Uruburetama (72mm);

Quixeramobim (50mm);

Coreaú (32mm);

Caridade (29.8mm);

Itapipoca (24mm);

Groaíras (19mm).

Em Fortaleza, foram registrados apenas 5mm de chuva no litoral. Segundo a Funceme, observam-se poucas nuvens em todas as macrorregiões do estado do Ceará.

Ainda para esta sexta (11), continua a tendência de chuva, principalmente no oeste do Ceará durante o período da tarde e da noite. Além do mais, não se descarta a possibilidade de chuva nas demais áreas ao longo do dia.