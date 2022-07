Ceará investiga 26 casos suspeitos de varíola dos macacos; maioria mora no Estado

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) investiga 26 casos suspeitos de varíola dos macacos. Desses, 23 são de pessoas que moram no Ceará, sendo 14 homens e 12 mulheres. Somente três casos suspeitos são de viajantes vindos do Rio Grande do Norte e de São Paulo.

Conforme o órgão, com dados atualizados até este domingo (24), o Estado mantém a estatística de quatro casos confirmados da doença, sendo três homens residentes de Fortaleza e um de Russas, no Interior.

No total, no Ceará, foram notificados 61 casos da doença e descartados laboratorialmente 31.

Onde estão os casos suspeitos

Em nota, a Sesa informou que a maioria dos casos suspeitos de varíola dos macacos está na Capital, que soma cinco notificações da doença. Veja a distribuição por municípios:

Fortaleza: 5 casos

Juazeiro do Norte: 3 casos

Russas: 3 casos

Barbalha: 2 casos

Caucaia: 2 casos

Crato: 2 casos

Aracoiaba: 1 caso

Fortim: 1 caso

Jaguaruana: 1 caso

Quixadá: 1 caso

Sobral: 1 caso

Dos três casos de viajantes, dois são oriundos de São Paulo e um de Rio Grande do Norte.

Os pacientes têm faixas etárias entre 13 e 70 anos. São 14 homens e 12 mulheres.

Casos confirmados

Dos quatro pacientes que tiveram confirmação para a varíola dos macacos no Ceará, três são de Fortaleza, com idades entre 26 e 35 anos, e um é de Russas, com idade de 43 anos.

Até o último fim de semana, o Ministério da Saúde confirmou 696 casos confirmados da doença em todo o País.

Isolamento

Para todos os casos notificados, a Sesa recomendou a adoção de medidas como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de materiais para exames de laboratório e diagnóstico.