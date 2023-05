Ceará inicia vacinação contra gripe para população com mais de 6 meses na segunda-feira (15)

A vacinação contra a gripe para a população a partir de seis meses de idade começa, nesta segunda-feira (15), no Ceará. Na sexta-feira, (12), o Ministério da Saúde havia comunicado a ampliação do público para a imunização contra a doença.

A vacina contra a influenza é composta por vírus inativado e, portanto, não induz o desenvolvimento da gripe. Entretanto, pessoas com quadros febris ou que tenham suspeita de Covid-19 devem aguardar o fim dos sintomas para receber o imunizante.

O Diário do Nordeste questionou à Secretaria do Estado (Sesa) como será a operacionalização da vacinação e aguarda resposta.

Segundo a articuladora da Célula de Imunização da pasta, Ana Karine Borges, é importante frisar o benefício da vacina para os grupos prioritários considerados de risco, que segue até o dia 31 de maio, em todas as unidades básicas de saúde.

“A vacinação permite minimizar a carga viral e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas e a sobrecarga sobre os serviços de saúde. Lembrando, também, que a proteção conferida é de aproximadamente um ano”, explica.

INFLUENZA

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos: A, B, C e D. Os vírus da influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

As crianças com doenças febris agudas, moderadas ou graves, devem adiar a vacinação contra a gripe até a melhora do quadro. O mesmo vale para os diagnosticados com Covid-19.

SINTOMAS

Os sintomas mais recorrentes da gripe são:

Febre;

Calafrios;

Tremores;

Dores de cabeça;

Tosse seca;

Dor de garganta;

Coriza.

Os imunizantes no SUS são trivalentes, sendo produzidos pelo Instituto Butantan.