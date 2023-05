Covid: Fortaleza tem 1 posto aberto com vacina no fim de semana, e público reclama de lotação

Quem buscou se imunizar contra Covid-19 em Fortaleza, onde já acontece a aplicação da dose bivalente para os adultos, encontrou longas filas e demora para atendimento, neste domingo (7). O Posto de Saúde Irmã Hercília, no São João do Tauape, foi a única unidade disponível para esse tipo de imunização em toda a cidade no fim de semana.

Por causa da situação, que também foi registrada de forma parecida no sábado (6), algumas pessoas desistiram. Nesta manhã, um desentendimento entre pacientes foi registrado pela falta de organização e equipe insuficiente, como relatado ao Diário do Nordeste.

"Era uma fila só para Covid e gripe e outra só para gripe. Todas as salas tinham vacinas, inclusive, as infantis. E algumas pessoas furaram a fila, iam vacinar os bebês e os pais se vacinavam também contra a Covid”, contou a cabeleireira Theyne Santana, de 43 anos.

Legenda: Posto de Saúde oferece vacinação contra Covid e gripe no sábado e domingo Foto: Fabiane de Paula

Junto da filha e do esposo, essa foi a segunda tentativa para se imunizar. Conforme a cabeleireira, a lotação do posto estava mais intensa nesta sábado, quando a família desistiu de se vacinar.

Neste domingo (7), foram necessárias quase 2h até os três conseguirem a aplicação da vacina. "A outra fila foi ficando, com várias prioridades, e uma pessoa só vacinando. Muita gente nem cadastro tinha", detalha sobre a situação.

Uma equipe do Diário do Nordeste esteve no posto de saúde no início da tarde e ouviu pessoas que associavam a demora ao fato de ter apenas uma pessoa aplicando o imunizante. Algumas pessoas voltaram à tarde após ter desistido da vacina pela manhã.

A reportagem buscou a Secretaria da Saúde de Fortaleza (SMS) para entender como a situação é observada, qual a capacidade de atendimento, quantos profissionais atuam para esse tipo de vacinação.

Também foi questionado se existe perspectiva de ampliar os postos de vacinação no fim de semana para quem não tem disponibilidade de buscar a imunização em dias úteis. A SMS informou que a resposta seria enviada na segunda-feira (8).

Lotação nos postos de saúde

O cenário de lotação dos postos de saúde de Fortaleza, devido às demandas gerais, foi assunto da entrevista exclusiva com o secretário municipal da Saúde Galeno Taumaturgo ao Diário do Nordeste.

Galeno Taumaturgo reconheceu que, na ponta, os usuários já sentem: “a atenção primária de Fortaleza precisa de uma intervenção urgente”.

O secretário aponta os três principais fatores que, na visão dele, têm mergulhado a atenção básica de Fortaleza na atual crise: “a sazonalidade atípica (das síndromes gripais), o início das reformas e a precariedade na qual os postos de saúde já se encontravam”.

Legenda: Alguns pacientes esperaram por 2h para receber vacinação Foto: Fabiane de Paula

“As pessoas têm reclamado muito da situação precária física das unidades, o que é uma verdade. Tem posto que tivemos que deslocar o atendimento, pra não parar. Isso contribui pra superlotação. As pessoas reclamam com razão, mas é um momento que precisamos atravessar”, pontuou.

Além da reestruturação física dos locais, cujas instalações são alvos constantes de queixas dos usuários, o titular da secretaria frisa a importância ampliar e consolidar o quadro de trabalhadores – um dos gargalos históricos do atendimento primário.

96 postos de saúde da cidade estão em reforma ou terão intervenções iniciadas, segundo a SMS.

“Chamamos agora 70 profissionais para a atenção primária, e até o dia 12 de maio serão mais 19, fechando 89. A maior parte é de médicos. A dificuldade é que a atenção primária hoje, pra muitos médicos, é uma transição. Ele não se fixa”, lamenta.