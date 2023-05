Vacinação contra gripe é ampliada para toda a população acima de seis meses

A oferta da vacina contra a gripe foi ampliada para toda a população acima de seis meses, conforme anúncio do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12). A recomendação passa a valer a partir da próxima segunda-feira (15), e a quantidade de doses deve variar de acordo com o planejamento de cada estado e município.

Com o objetivo de reduzir a quantidade de casos da doença respiratória, pessoas fora do grupo considerado prioritário passam a ser contempladas. A gripe pode se transformar em quadros graves, incluindo internação e morte.

A campanha contra a gripe iniciou no dia 10 de abril deste ano, e as doses são disponibilizadas de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme a CNN Brasil, já foram vacinadas cerca de 21 milhões de pessoas. Valor representa cerca de 30% do grupo prioritário.

INFLUENZA

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos: A, B, C e D. Os vírus da influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

As crianças com doenças febris agudas, moderadas ou graves, devem adiar a vacinação contra a gripe até a melhora do quadro. O mesmo vale para os diagnosticados com Covid-19.

SINTOMAS

Os sintomas mais recorrentes da gripe são:

Febre;

Calafrios;

Tremores;

Dores de cabeça;

Tosse seca;

Dor de garganta;

Coriza.

Os imunizantes no SUS são trivalentes, sendo produzidos pelo Instituto Butantan.