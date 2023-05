Menina de dois anos morre atingida por disparo acidental feito pela prima de cinco anos em MT

Uma menina de dois anos morreu atingida por um disparo acidental de uma arma feito pela prima dela de cinco anos, nesta quinta-feira (11), em Cuiabá, Mato Grosso (MT). A vítima havia sido adotada pela família há nove meses.

Eloá Victória Silva Oliveira estava no quarto do pai, que é policial militar (PM), quando ela e a prima acharam a arma do agente escondida em um fundo falso. A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (PJC-MT) foi ao local e investiga a tragédia.

"É uma fatalidade. A gente como mãe e PM sabe das dificuldades de ter uma arma de fogo em casa. Elas estavam no quarto do pai brincando, acessaram um compartimento de fundo falso e tiveram acesso a essa arma de fogo", informou a tenente-coronel Hadassah Susannah Beserra Souza em entrevista ao O Globo.

O pai de Eloá estava em casa no momento da morte. O disparo teria atingido a cabeça da menina, que morreu na hora. "A prima nem sabe o que aconteceu, está sem entender até agora", comentou a policial.