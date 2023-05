Polícia descarta fake news em caso de homem espancado; entenda nova hipótese de crime

O espancamento de Osil Vicente Guedes ganhou uma nova linha de investigação da polícia, nesta quinta-feira (11). Antes, as apurações apontavam que o crime havia sido motivado por fake news de roubo. Contudo, a Polícia Civil do Guarujá acredita que tenha ocorrido um crime com motivação passional.

Segundo o g1, o delegado Rubens Eduardo Barazal informou que a hipótese de motivação de fake news está descartada a partir de novas evidências. "Muito provavelmente ocorreu [o crime] por conta de um ato ligado a um relacionamento problemático que ele tinha com a ex. Um ex-cunhado dela está entre os autores do espancamento", contou.

Leia mais País Mulher caminha descalça sobre cacos de vidro em evento de empresários em hotel de luxo de SP

Três suspeitos de espancar o empresário já foram identificados pela Polícia. Uma prisão preventiva já foi decretada, a segunda está em análise e a do último suspeito identificado deve ser solicitada em breve.

"Já havia ocorrido uma primeira agressão ao Osil, quando ele teria ido até a casa da ex-namorada, um ou dois dias antes do espancamento. Ele teria ingressado na clínica dela, que é psicóloga, e praticado alguma agressão e quebrado algumas coisas. Quando ele saiu, já sofreu o primeiro espancamento", contou.

Conforme o delegado, foram três fases de investigação. "A primeira foi a questão da fake news da moto. A segunda, que era a identificação direta dos autores de acordo com as cenas de barbárie. A terceira, com a primeira motivação descartada, é na linha desse conflito com a ex-namorada", contou.

O irmão do homem de Osil procurou a Polícia nesta segunda-feira (8) para informar que Osil já havia sido agredido a mando da ex-mulher.

Agressão anterior

Conforme o g1, a agressão teria ocorrido um dia antes da morte do dono de uma empresa de reciclagem. O dono da moto chegou a informar que havia emprestado o veículo para a vítima.

O depoimento aconteceu no 2º Distrito Policial de Guarujá. O irmão teria tido acesso ao celular de Osil. Lá, ele soube de uma briga com a esposa e teve acesso ao áudio informando que a vítima havia 'tomado uma surra' a mando da mulher - motivo da última briga entre a psicóloga e o homem.

Entenda o caso

Osil foi agredido por pessoas aleatórias na rua, que o acusaram de ter roubado uma motocicleta. Testemunhas informaram à Polícia que as agressões começaram após um grito de "pega ladrão". O ataque foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais no último fim de semana.

Quando chegaram ao local para atender à ocorrência, os policiais encontraram a vítima no chão, com ferimentos na cabeça, e a encaminharam ao hospital. Também foram requisitados exames periciais. Não há informações, ainda, sobre os agressores.