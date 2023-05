Homem espancado por fake news de roubo de moto era dono de empresa de reciclagem

Osil Vicente Guedes, de 49 anos, que morreu linchado após ser vítima de uma acusação falsa de roubo de moto em Guarujá, no litoral de São Paulo, não tinha antecedentes criminais, era dono de uma empresa de reciclagem e pai de um menino de nove anos de idade.

O homem foi agredido com pedras, capacete e um pedaço de madeira na última quarta-feira (3) e teve morte encefálica nesse domingo (7), no Hospital Santo Amaro, onde estava internado.

Ao g1, que divulgou as informações, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) que ouviu recentemente o irmão da vítima — ele não teve a identidade revelada — e modificou o registro da ocorrência. Antes, o caso havia sido protocolado na delegacia de Guarujá como "lesão corporal", mas, devido à morte de Osil, se tornou "homicídio".

Entenda o caso

Osil foi agredido por pessoas aleatórias na rua, que o acusaram de ter roubado uma motocicleta. Testemunhas informaram à Polícia que as agressões começaram após um grito de "pega ladrão". O ataque foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais no último fim de semana.

Quando chegaram ao local para atender à ocorrência, os policiais encontraram a vítima no chão, com ferimentos na cabeça, e a encaminharam ao hospital. Também foram requisitados exames periciais. Não há informações, ainda, sobre os agressores.

Quem era Osil

O dono da moto que a vítima dirigia informou à Polícia Militar que conhecia Osil e que emprestou o veículo para ele. Além disso, o descreveu como pessoa "trabalhadora", que "não se envolve em confusão".

Nas redes sociais, segundo o g1, Osil fazia questão de divulgar o amor pelo seu trabalho e pela sua família. Ele morava no mesmo endereço da própria empresa de reciclagem, na avenida Acaraú, no bairro Vila Áurea, no distrito de Vicente de Carvalho, próximo ao local onde foi linchado, e era bastante querido pela comunidade.

Espancamentos por fake news

O linchamento de Osil aconteceu exatamente nove anos após o caso de Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ser agredida sob a falsa acusação de que havia sequestrado uma criança para rituais de magia. Ambos os espancamentos aconteceram em Guarujá, em São Paulo.

A história de Fabiane, aliás, inspirou a novela global 'Travessia', da autora Glória Perez.