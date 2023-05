Homem é espancado por moradores devido a fake news e tem morte encefálica no litoral de SP

Osil Vicente Guedes, homem que foi espancado após um boato de que ele teria roubado uma motocicleta, teve morte encefálica neste domingo (7). Ele está no Hospital Santo Amaro, em Guarujá, no litoral de São Paulo. A família dele ainda decidirá sobre doação de órgãos.

As agressões ocorreram na quarta-feira (3). Ele foi agredido com pedras e um pedaço de madeira. As informações são do g1.

Um grito de "pega ladrão" foi direcionado à vítima. Moradores pensavam que ele havia roubado a moto, mas o dono do veiculo informou à Polícia que conhece Osil e o emprestou a moto.

Desde as agressões, Osil ficou internado na UTI. A família da vítima deverá receber acompanhamento psicológico no hospital.