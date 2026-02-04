CE registra chuvas em mais de 30 cidades; veja locais

Voltou a chover no Ceará depois de um início de mês com poucas precipitações. Entre as 7h de terça e as 7h de quarta-feira (4) 31 cidades do estado registraram chuvas. A atualização mais recente desse número foi feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) às 10h desta quarta-feira (4).

O maior acumulado foi em Jardim, com 61 milímetros (mm). Fortaleza, até o momento, registrou 2,6 mm.

Neste mesmo dia, em 2025, choveu apenas em cinco cidades do estado. Em nenhum desses municípios as precipitações passaram dos 15 mm.

Os maiores acumulados de hoje, depois de Jardim, foram nos municípios de Juazeiro do Norte e Potengi, com 55 mm, Parambu, com 51 mm, Aiuaba, com 47 mm, Missão Velha, com 44 mm, Araripe, com 39.4 mm e Campos Sales, com 38 mm.

Veja as outras cidades que também registraram chuvas de ontem para hoje: