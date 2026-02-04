Diário do Nordeste
CE registra chuvas em mais de 30 cidades; veja locais

Aviso de precipitações intensas no estado é emitido para os próximos dias.

Ceará
Imagem mostra pessoas em pé em uma rua alagada enquanto um carro passa e joga água nelas.
Legenda: Chuvas no Ceará devem seguir até sábado (7).
Foto: Fabiane de Paula.

Voltou a chover no Ceará depois de um início de mês com poucas precipitações. Entre as 7h de terça e as 7h de quarta-feira (4) 31 cidades do estado registraram chuvas. A atualização mais recente desse número foi feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) às 10h desta quarta-feira (4). 

O maior acumulado foi em Jardim, com 61 milímetros (mm). Fortaleza, até o momento, registrou 2,6 mm.

Neste mesmo dia, em 2025, choveu apenas em cinco cidades do estado. Em nenhum desses municípios as precipitações passaram dos 15 mm.

Os maiores acumulados de hoje, depois de Jardim, foram nos municípios de Juazeiro do Norte e Potengi, com 55 mm, Parambu, com 51 mm, Aiuaba, com 47 mm, Missão Velha, com 44 mm, Araripe, com 39.4 mm e Campos Sales, com 38 mm.

Veja as outras cidades que também registraram chuvas de ontem para hoje:

  • Maracanaú (0.4 mm)
  • Beberibe (1 mm)
  • Morada Nova (4.2 mm)
  • Aracati (18 mm)
  • Potiretama (2 mm)
  • Iracema (13 mm)
  • Salitre (14 mm)
  • Antonina do Norte (11.2 mm)
  • Assaré (18.6 mm)
  • Farias Brito (3 mm)
  • Nova Olinda (5 mm)
  • Santana do Cariri (5.6 mm)
  • Crato (6 mm)
  • Barbalha (18.4 mm)
  • Aurora (7.6 mm)
  • Barro (9.4 mm)
  • Milagres (3.5 mm)
  • Brejo Santo (15.5 mm)
  • Porteiras (15.5 mm)
  • Jati (3 mm)
  • Penaforte (17 mm)
  • Potiretama (2 mm)

Previsão do tempo

Para esta quarta e, principalmente, quinta-feira, a Funceme prevê um cenário favorável para a ocorrência de precipitações em todo o Ceará. Os maiores acumulados diários de hoje estão sendo previstos para o oeste, o centro e o sul do estado, que correspondem ao Sertão Central e Inhamuns, ao Cariri e a áreas da Ibiapaba.

Já amanhã, além dessas áreas afetadas durante o dia de hoje, é possível que chova nas regiões de Jaguaribana, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité. Segundo a Funceme, as chuvas previstas podem, em alguns períodos, ter intensidade moderada a forte e serem acompanhadas de rajadas de vento mais intensas. 

Aviso meteorológico

O Ceará está sob aviso de chuvas e ventos intensos. Um dos avisos é amarelo, que indica “perigo potencial”. Esse alerta é válido para todos os municípios cearenses até as 10h de sábado (7). Nos locais, estão previstas chuvas de até 50 mm por dia, associadas a rajadas de vento de até 60 km/h.

Um segundo aviso, este laranja, indica condições mais severas para 89 cidades do Ceará. A previsão é de que, nesses locais, as precipitações cheguem a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h. O aviso de “perigo” é válido até as 23h59 de amanhã (5).

Confira as cidades que estão sob o aviso laranja:

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Ararendá
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Banabuiú
  • Barbalha
  • Barro
  • Boa Viagem
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Canindé
  • Cariré
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Catunda
  • Cedro
  • Choró
  • Crateús
  • Crato
  • Croatá
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Farias Brito
  • Graça
  • Granjeiro
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Madalena
  • Mauriti
  • Milagres
  • Milhã
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Pacujá
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Piquet Carneiro
  • Pires Ferreira
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixelô
  • Quixeramobim
  • Reriutaba
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • Santa Quitéria
  • São Benedito
  • Senador Pompeu
  • Solonópole
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Umari
  • Varjota
  • Várzea Alegre
 
 
 

