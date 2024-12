Casos de Covid-19 quase quadruplicam no Ceará na última semana de novembro, aponta Sesa

Os casos de Covid-19 quase quadruplicaram no Ceará na última semana de novembro, aponta boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (6).

Conforme os dados, considerando as duas últimas semanas do mês, o número de infectados foi de 730 no período de 17/11 a 23/11 para 2.763 na semana seguinte, de 24/11 a 30/11, ou seja, um aumento de 3,8 vezes do número de casos.

Esse crescimento recente pode estar relacionado à circulação de duas sublinhagens da variante Ômicron, a XEC e a LP.8.1, diz o levantamento.

Ainda de acordo com o documento, a partir do período de 27 de outubro, é possível observar "um crescimento exponencial na quantidade de casos" e na taxa de positividade, que atingiu 49,9% na última semana de novembro, ou seja, quase metade dos pacientes que fez o exame testou positivo.

Perfil dos pacientes

Dos 2.763 casos de Covid-19 confirmados neste ciclo, foi identificada a circulação em municípios em todas as regiões de saúde do estado. Destes, 37% são de Fortaleza.

Outro dado apontado é que 61,9% dos pacientes infectados são do sexo feminino. Ainda sobre o perfil do público, a maioria dos casos ocorreu em pacientes com "idade superior a 20 anos", com maior concentração entre os indivíduos de 50 a 69 anos, que representaram 22,1% do total de casos.

O estudo ainda citou o número de pessoas hospitalizadas em decorrência da doença e fatores de risco e comorbidades dos pacientes.

"Dentre os casos confirmados de Covid-19, 557 (4,7%) foram hospitalizados. Destes, 341 (61,2%) reportaram fatores de risco/comorbidade, sendo doença cardiovascular crônica (47,2%), diabetes mellitus (37,2%) e doença neurológica crônica (15,5%), os mais frequentes", informou a Pasta.

Aumento da Covid-19 no Ceará

Na última semana, uma nova nota técnica da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) acendeu um alerta pelo aumento de casos de Covid-19 no Ceará, decorrente da detecção de novas subvariantes do coronavírus.

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) detectou as subvariantes XEC e LP.8.1 em circulação. A LP.8.1 foi encontrada nas cidades de Fortaleza, Sobral, Quixeré, Caucaia e Maracanaú. Já a XEC foi isolada na Capital e em Caucaia. Ambas estão ligadas à linhagem JN.1, predominante no Ceará.

Veja onde vacinar crianças com menos de 5 anos e grupos prioritários em Fortaleza contra a Covid-19

Regional de Saúde I

Posto de saúde Francisco Domingos da Silva (Av. Pres. Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará)

Regional de Saúde II

Posto de saúde Geraldo Madeira Sobrinho - Pio XII (Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape)

Regional de Saúde III

Posto de saúde Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Posto de saúde Dom José Bezerra Coutinho (Rua Primeiro de Janeiro, 918 - Parangaba)

Regional de Saúde V

Posto de saúde Rita Maria Lemos Coelho (Rua Geci Freitas Monteiro, em frente ao número 67 – Canindezinho)

Regional de Saúde VI

Posto de saúde Mattos dourado (Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz)

O que é preciso levar para a vacinação?

Tanto para crianças como para grupos prioritários, é preciso apresentar documentos de identidade com foto nos locais de vacinação.

Pessoas dos grupos prioritários devem, também, levar laudos médicos ou receituários que apontem as comorbidades ou comprovantes das atividades profissionais previstas.

A vacinação ocorre de segunda-feira a sexta-feira, de 8 horas às 18h30min, e aos fins de semana, em duas unidades de referência, nos postos Pio XII, no São João do Tauape, e Mattos Dourado, no Edson Queiroz, de 8h às 16h30min.