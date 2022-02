Carnaval: saiba o que abre e o que fecha no Ceará

Pelo segundo ano consecutivo, a pandemia da Covid-19 afetou a tradicional comemoração de Carnaval. Neste ano, as celebrações da data, que acontece entre 26 de fevereiro a 1º de março, além da Quarta-feira de Cinzas, no dia 2 de março, foram suspensas no Ceará e em outros estados do Brasil.

Com o cancelamento das festas oficiais e a decisão do Governo do Estado de retirar o ponto facultativo, os cearenses podem ter dúvidas do que funciona durante o Carnaval. A data causa alteração na operação de instituições públicas e privadas de diversos setores.

O QUE FUNCIONA NO CARNAVAL

SUPERMERCADOS

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os empreendimentos do setor devem funcionar normalmente no período de Carnaval, conforme horário individual de cada estabelecimento.

LOJAS E COMÉRCIO

As lojas de rua do Centro de Fortaleza devem abrir normalmente durante o período do Carnaval, conforme recomendação do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas Fortaleza). Em relação ao Ceará, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) também indicou o funcionamento dos estabelecimentos em todo o Estado.

Na data, o Centro Fashion Fortaleza funciona somente no sábado, das 9 às 19h, e se mantém fechado até quarta-feira.

ESCOLAS PARTICULARES

O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) informou que o calendário escolar das instituições de ensino privado mantém a folga do Carnaval.

Assim, o recesso ocorre entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março para as escolas particulares do Estado, obedecendo às Convenções Coletivas de Trabalho.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS

As aulas em escolas públicas da rede estadual acontecem normalmente, como informou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). “A rede pública estadual de ensino seguirá o que normatiza o decreto nº 34541, de 05.02.2021, que veda o ponto facultativo por entidades e órgãos públicos”.

Os estudantes da rede pública municipal de Fortaleza também devem assistir às aulas durante o período, conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME). “Em cumprimento aos novos decretos, as aulas estão mantidas normalmente”, frisou.

SHOPPINGS

No período do Carnaval, as lojas, quiosques e operações de alimentação dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionam normalmente.

Os centros comerciais do Grupo Ancar em Fortaleza — North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping — operam normalmente no período.

O shopping Del Paseo também abre normalmente na data, a partir das 10h até às 22h.

Shopping Parangaba opera normalmente no Carnaval, abrindo das 10h às 22h, com alteração padrão de horário apenas no domingo, quando funciona de 13h às 21h, e a praça de alimentação a partir de 11h até às 22h.

Com a suspensão do feriado em 2022 como medida especial para enfrentamento da Covid-19, o Grand Shopping decidiu seguir a determinação do Governo do Ceará e abrir normalmente. Lojas e quiosques funcionam de 10h às 22h, assim como praça de alimentação. Já no domingo, o horário muda: de 13h às 21h para lojas e quiosques, enquanto praça de alimentação abre de 11h às 22h.

O Shopping Benfica também segue o decreto estadual e não altera o horário de funcionamento no período, abrindo de 10h às 22h entre segunda-feira e sábado, e das 11h30 às 22h no domingo.

O North Shopping Maracanaú abre normalmente no sábado, de 10h às 22h, mas fecha entre domingo e terça-feira. Na quarta-feira, os serviços começam a funcionar a partir de 12h. No mesmo dia, o posto do Detran, instalado no centro comercial, opera de 8h às 18h.

O Shopping Iguatemi Fortaleza anunciou que lojas, quiosques e operações de alimentação e lazer abrem normalmente no período em que se celebraria a festa, seguindo o horário de das 10h às 22h de segunda a sábado e das 13h às 21h aos domingos.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O Sindipostos Ceará informou que os postos de combustíveis do Estado funcionam normalmente no período.

RESTAURANTES

Conforme o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE), o setor funciona normalmente e que a data não é considera como feriado neste ano para o setor.

FARMÁCIAS

O Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE) decidiu acompanhar o Governo do Estado e operar normalmente no período, além de retirar o status de feriado do Carnaval deste ano.

BANCOS

A comemoração do Carnaval está inserida no calendário de feriados das instituições bancárias, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, logo as financeiras do Estado não funcionam.

Na sexta-feira (25), os bancos cumprem o funcionamento normal de expediente, mas, a partir de sábado (26), fecham, retornando apenas meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas, dia 2 de março.

LOTÉRICAS

Segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce), a Caixa Econômica Federal estipula que os estabelecimentos devem seguir o expediente bancário, mas devido à autonomia de cada empresário, a data é facultativa.

O presidente do sindicato, Custódio Albano, acredita que a maioria das agências deve manter o expediente no sábado. Já na segunda e na terça-feira elas devem fechar, voltando a funcionar somente na quarta-feira.

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o Brasil fecham na segunda e na terça-feira. O atendimento ao público retorna na quarta-feira, a partir das 14h, para os segurados que tiverem agendamento marcado.

A instituição informou que quem teve atendimento marcado para a quarta-feira na parte da manhã não precisa comparecer, e orienta essas pessoas ligarem para o telefone 135 e consultar um novo horário de atendimento.

CORREIOS

No dia 26, irão funcionar somente as agências do Correios que abrem aos sábados. Na segunda e terça, não haverá atendimento nas agências, porém, algumas unidades de atendimento em Fortaleza, trabalharão no período em regime de plantão.

Segundo o Correios, o atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira. Nesse dia, as agências abrirão a partir das 12h.

Já a Central de Atendimento dos Correios (CAC) fechará segunda e terça e volta a funcionar na quarta-feira, das 8h às 20h.

Agências que abrirão em Fortaleza na segunda e terça:

· AGF Bezerra de Menezes - Avenida Bezerra de Menezes, 2071, São Gerardo;

· AGF Cajazeiras - Avenida Frei Cirilo, 4290, Messejana;

· AGF Clóvis Beviláqua - Av Washington Soares, 3000, Engenheiro Luciano Cavalcante;

· AGF Dunas – Rua Lauro Nogueira, 1500, Papicu;

· AGF Henrique Jorge – Rua Vitória, 926, Henrique Jorge;

· AGF João XXIII - Avenida Augusto dos Anjos, 489, Parangaba;

· AGF José Bonifácio - Avenida Aguanambi, 674, José Bonifácio;

· AGF Meireles - Avenida Dom Luis, 880, Aldeota;

· AGF Mozart Lucena - Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, 1580, Vila Velha;

· AGF Pajeú - Rua Pedro Borges, 20, Centro;

· AGF Sargento Hermínio – Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 2148, Monte Castelo;

· ACC Osvaldo Cruz – Rua Osvaldo Cruz, 2321, Meireles;

· ACC Padre Antônio Tomaz - Avenida Padre Antonio Tomas, 850 (lojas 11), Aldeota;

· ACC Papicu - Av. Engenheiro Santana Junior, 1133 (loja A), Papicu.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) opera normalmente na data. A medida é aplicada nas atividades administrativas, como as lojas, núcleos de atendimento e unidades de negócio na Capital e no Interior e também nos trabalhos de campo, que incluem obras, manutenções e serviços emergenciais.

DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE) tem expediente normal durante o Carnaval deste ano. Seguindo recomendação do Governo do Estado quanto às diretrizes de combate ao novo coronavírus, a instituição informou que todas as atividades, seja nos núcleos de Fortaleza ou do Interior, acontecem sem alterações.

JUSTIÇA DO TRABALHO

A Justiça do Trabalho do Ceará, por meio do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), informou que as atividades da Corte estão suspensas durante o Carnaval e a Quarta-Feira de Cinzas, retornando apenas na quinta-feira (3).