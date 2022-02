Sem ponto facultativo, saiba como funcionam escolas e universidades no Ceará durante o Carnaval 2022

Estudantes cearenses devem comparecer às salas de aula, seja de modo presencial ou virtual, durante o Carnaval 2022, entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, como recomenda o Governo do Estado. Parte das instituições de ensino, no entanto, mantém o feriado tradicional.

Os órgãos públicos não terão ponto facultativo durante o período carnavalesco e devem funcionar normalmente, como determina o decreto publicado sábado (5). O documento também recomenda às instituições privadas de ensino a seguir com as atividades para evitar aglomerações.

O Diário do Nordeste consultou as universidades e escolas públicas e particulares sobre como deve ser o funcionamento das atividades durante o Carnaval 2022.

Escolas públicas

As aulas em escolas públicas da rede estadual acontecem normalmente, como informou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). “A rede pública estadual de ensino seguirá o que normatiza o decreto nº 34541, de 05.02.2021, que veda o ponto facultativo por entidades e órgãos públicos”.

Os estudantes da rede pública municipal de Fortaleza também devem assistir às aulas durante o período, conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME). “Em cumprimento aos novos decretos, as aulas estão mantidas normalmente”, frisou.

Escolas particulares

No caso das instituições particulares, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe) recomenda a manutenção do feriado de Carnaval entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Portanto, caso a escola opte por seguir esta orientação, funcionários e alunos terão os dias de folga no Carnaval.

Legenda: Unidades dos ensinos fundamental e médio da rede pública adotam decreto estadual Foto: Fabiane de Paula

Em um comunicado, emitido na noite de segunda-feira (7), o Sinepe diz que a alteração do feriado em 2021 "foi acordada com certa antecedência", após alinhamento entre Governo do Estado e a instituição. Mas, o cenário agora, de acordo com a entidade, seria diferente.

O Sinepe indica que há problemas de ajustes no calendário letivo e que as escolas enfretam insatisfações da comunidade escolar, "pois este é planejado para um ciclo anual e é comunicado ainda no ano letivo anterior ao vigente", afirma o documento.

UFC

Na Universidade Federal do Ceará (UFC) os estudantes estarão em recesso escolar já que o semestre 2021.2 será concluído no dia 10 de fevereiro e o início letivo seguinte marcado para o dia 16 de março.

“Com relação ao funcionamento dos setores administrativos, conforme o calendário universitário 2022, já aprovado pelo Conselho Universitário, nos dias 28 de fevereiro e 1º e 2 de março (este até as 14h) será ponto facultativo”, detalhou a UFC.

UECE

Os alunos da Universidade Estadual do Ceará (Uece) também estarão de férias durante o Carnaval, com o último ciclo de aulas finalizado em janeiro de 2022.

“O semestre 2022.1 terá início no dia 7 de março de 2022, portanto, no período do Carnaval não haverá aula”, detalhou a Instituição.

IFCE

As atividades no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) devem acontecer conforme o planejamento de cada unidade de educação e não seguem o decreto estadual.

Legenda: Instituições de ensino superior avaliam impacto do ponto facultativo no calendário acadêmico Foto: Dowglas Lima/IFCE

“Nossas unidades vão seguir os calendários acadêmicos previamente aprovados pelo Conselho Superior (Consup)”, como detalhou a Instituição. No Campus Fortaleza, por exemplo, será feriado no dia 1º de fevereiro e ponto facultativo na Quarta-feira de Cinzas.

URCA

Já na Universidade Regional do Cariri (Urca) não será adotado o ponto facultativo, como recomenda o decreto estadual. Dessa forma, as atividades remotas, que ainda estão em vigor na instituição, acontecem durante os dias de feriado.

“As aulas estão previstas para começarem de forma presencial no dia 7 de março. Dessa forma, no período de Carnaval, as aulas ainda estarão remotas”, frisou a Urca por meio de nota.

UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) deve ter feriado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. No dia 2 de março de 2022, será ponto facultativo na instituição até 14h.

“Conforme a Portaria N° 14.817, de 20 de dezembro de 2021, do Ministério da Economia, os dias 28 de fevereiro de 2022 e 1° de março de 2022 serão dias de ponto facultativo na UFCA”, detalhou a instituição.