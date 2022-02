Veja como será o funcionamento dos bancos no Carnaval 2022

Durante o Carnaval deste ano, as agências bancárias estarão fechadas, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará. Na sexta-feira, dia 25 de fevereiro, os bancos cumprirão o funcionamento normal de expediente, mas a partir do dia 26, no sábado, estarão fechados até meio-dia da quarta-feira de cinzas, dia 2 de março.

Os canais digitais das instituições bancárias continuarão funcionando normalmente. As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento entre 28 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (2). Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

Confira funcionamento dos bancos no Carnaval de 2022

Sexta-feira (25): funcionamento normal

Sábado (26): fechado

Domingo (27): fechado

Segunda (28): fechado

Terça-feira (1º): fechado

Quarta-feira (2): aberto a partir do meio-dia

"Em razão da pandemia causada pela Covid-19 muitos estados e municípios brasileiros revogaram mais uma vez seus pontos facultativos e cancelaram suas festas e desfiles. Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos informa que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido", informa em nota a Federação dos Bancos (Febraban).

A Febraban orienta a população a utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Outra alternativa é agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

Recomendações de Camilo Santana para o Carnaval

Os bancos mantêm calendário e não terão expediente no Carnaval, apesar da recomendação do governador Camilo Santana (PT) para que instituições de ensino, comércio, serviços e indústria funcionem normalmente.

No começo deste mês, o governo anunciou que o Ceará não terá ponto facultativo durante o Carnaval deste ano. A decisão foi tomada em reunião do comitê que delibera sobre os decretos relativos à pandemia, que definiu medidas para evitar as aglomerações nesse período.

Dentre as recomendações, estão as de que não haverá ponto facultativo concedido por entidades e órgãos públicos; instituições de ensino devem funcionar normalmente, assim como comércio, serviços e indústria; há recomendação, ainda, da compensação, em data futura, dos dias trabalhados nesse período.

Escolas particulares mantém feriado

Apesar da recomendação do governo, o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) comunicou, através da Circular 003/2022 que o calendário escolar das instituições de ensino privado manterá o feriado do Carnaval de 2022.

Assim, o recesso ocorrerá entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março para as escolas particulares do Estado, obedecendo às Convenções Coletivas de Trabalho.