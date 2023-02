Carnaval de Aracati inicia programação com bloco religioso Maranathá em trio elétrico

Após dois anos sem Carnaval, por conta da pandemia do coronavírus, o município de Aracati retoma a programação do período momino. A festa começa na quarta-feira (15), com o bloco religioso Maranathá, a partir de 19h.

Antônio Sena, coordenador de eventos da Comunidade Católica Maranathá, destaca que o Ministério da Música do grupo é responsável pelo repertório na cadência do axé.

"Há mais 20 anos que o bloco Maranathá sai na avenida com trio elétrico animado pelo Ministério de música. Milhares de pessoas acompanham em paz, alegria e amor", explicou o responsável pelo bloco.

Retiro espiritual

Legenda: Religiosos irão divulgar retiro durante passagem de trio elétrico Foto: Divulgação/Xico Sandro

Após a realização do bloco, o grupo irá se reunir em retiro temático "Carnaval Novo Amanhecer" dos dias 18 a 21 de fevereiro.

No encontro, além da Comunidade Católica Maranathá, são confirmadas as participações das comunidades Canção Nova, Comunidade Católica Raboni de Maria, Obra Servos do Cenáculo.

Expectativa de 400 mil pessoas por dia

Legenda: Cortejos, cordões, blocos e bandas tradicionais também estão programados para acontecer na Rua Grande de charangas Foto: NAtinho Rodrigues/SVM

Guilherme Bismarck, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati, destaca que o município espera receber 400 mil pessoas por dia nas noites das principais atrações musicais.

Guilherme Bismarck Chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati Na avenida principal, devemos receber 400 mil pessoas por dia. Obviamente depois da sexta-feira (17), que ainda tem gente chegando. Cada dia temos uma variação. Mas, entre domingo (19) e segunda-feira (20), a gente bate esse recorde de 410 mil por dia. Como aconteceu em 2019 no show da Anitta.

Outro destaque é a rede hoteleira de Aracati. Segundo Guilherme Bismarck, os empresários trabalham com a expectativa acima dos 90% de ocupação.

O gestor pontuou ainda a disponibilização de duas Arenas Gastronômicas no Centro, uma, na Praça da Comunicação, e outra no Largo da Igreja Matriz.

Programação do Carnaval do Aracati acontece na Avenida Coronel Pompeu, Beco Mix e Rua Grande.

Veja programação:

Sexta-feira (17 de fevereiro)

Nattan

Marcos Lessa

Los Kakos

Jackson Sobreira

Barra de Aço

Serfano Giló

Safadin cantor

Sábado (18 de fevereiro)

Zé Vaqueiro

Jeanzinho e Banda Pegue Azé

Louca Mania

Ian+Ousadia

Aldynha Vox

Amor a Mil

Domingo (19 de fevereiro)

Xand Avião

É o Tchan

ALdynha Voz

Lá Makina

Junior Petinho

Jackson Sobreira

DJ Jeff K2

Segunda-feira (20 de fevereiro)

Pabllo Vittar

Solange Almeida

Luis Marcelo e Gabriel

Diego Facó

Los Kakos

La Makina

Merson DJ

Terça-feira (21 de fevereiro)

Mari Fernandez

Matheus Fernandez

Zé Paulo

Zé Cantor

Jeanzinho e Banda Pegue Axé