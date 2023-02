João Gomes é homenageado com boneco gigante de Olinda; veja como ficou

Uma das atrações carnavalescas mais aguardas de Pernambuco é o desfile de bonecos gigantes — evento tradicional de Olinda. Um ilustre nome do estado, natural de Serrita (PE), será homenageado nas ladeiras ao som das marchinhas: o cantor João Gomes.

O cantor chegou a brincar com amigos e a namorada, a jovem Ary Mirelle, sobre a beleza da obra.

Legenda: Pernambucano chegou a tirar foto com boneco Foto: Reprodução/Instagram

Em 2023, a 13° edição da Apoteose dos Bonecos Gigantes levará para as ladeiras do sítio histórico 100 bonecos gigantes.

Na segunda-feira (20), a concentração será no Alto da Sé, em Olinda, a partir das 9h.

Na terça (21), fechando o Carnaval do Recife, 60 bonecos gigantes irão percorrer as principais rua do Recife Antigo. A concentração será na Praça do Arsenal, a partir das 16h.