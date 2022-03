Capacete Elmo é um dos agraciados com a Medalha da Abolição 2020 - 2022

A equipe de cientistas cearenses que criou o capacete Elmo, inovação usada no tratamento de pacientes com Covid-19, será uma das homenageadas nesta sexta-feira (25) com a Medalha da Abolição 2020 - 2022. A honraria será entregue pelo Governo do Ceará em solenidade no Palácio da Abolição.

O dispositivo de suporte ventilatório é capaz de manter uma pressão positiva contínua nas vias aéreas através da oferta de alto fluxo de oxigênio e ar medicinal, reduzindo o esforço respiratório do paciente e promovendo a recuperação da função pulmonar.

Dessa forma, se mostrou um importante aliado na recuperação de pacientes internados em decorrência do coronavírus, uma vez que reduz a necessidade de intubação e, com isso, evita sequelas do procedimento.

Em maio do ano passado, durante a 2ª onda da pandemia, 6 em cada 10 pacientes que usaram o Elmo para tratar a infecção em Fortaleza não precisaram ser intubadas, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O capacete Elmo é resultado do trabalho conjunto da Universidade de Fortaleza, Esmaltec, Sesa e Universidade Federal do Ceará (UFC). Também integram o grupo responsável pela tecnologia o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP), Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

Medalha da Abolição

A comenda foi instituída em 1963 e reconhece o trabalho relevante de brasileiros para o Estado do Ceará ou para o Brasil. A escolha é feita por uma comissão, instituída em um decreto.

Ao todo, nove personalidades de áreas diversas de atuação vinculadas ao Estado serão homenageados nesta sexta-feira (25), em uma cerimônia com caráter retroativo aos dois anos anteriores, em virtude da pandemia da Covid-19. A comenda será outorgada pelo governador Camilo Santana e pela vice-governadora Izolda Cela.

Veja agraciados

Serão agraciados com a principal honraria do Estado as seguintes personalidades:

Capacete Elmo;

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto, ex-procuradora-geral de Justiça do Ceará e titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos;

Espedito Seleiro, artesão e Mestre da Cultura do Ceará;

Tom Cavalcante, humorista, ator, apresentador, radialista e dublador;

Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Ceará;

Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, empreendedor, produtor cultural e musical;

Amanda Lyssa de Oliveira Crisóstomo, jogadora de futsal, tricampeã mundial com a Seleção Brasileira de Futebol e eleita oito vezes a melhor do mundo na modalidade;

Cid Ferreira Gomes, senador da República, governador do Ceará por oito anos e ex-ministro da Educação;

José Ricardo Montenegro Cavalcante, industrial cearense há 34 anos e presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE