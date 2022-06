Cannabis medicinal: Conselho de Saúde do CE debate Projeto de Lei e texto pode passar pelo Governo

O Ceará, desde o ano passado, tem um texto de um Projeto de Lei (PL) sobre uso da Cannabis (maconha) para fins terapêuticos. Agora, o Grupo de Trabalho (GT) sobre Cannabis Medicinal do Conselho Estadual da Saúde do Ceará (Cesau) avançou na proposta.

O texto está pronto e, nesta quarta-feira (8), o GT (que tem a sociedade civil e o poder público) definiu que conselheiros do Cesau devem decidir se o enviam à governadora Izolda Cela, para que ela avalie se encaminha, via Governo, o PL à Assembleia Legislativa para votação.

A decisão sobre se o PL será enviado à Izolda deve sair no dia 14 de junho, conforme a secretária executiva do Cesau, Goretti Araújo. Na ocasião, o pleno do órgão (conselheiros) irá se reunir.

O texto foi formulado por integrantes de associações de pacientes no Ceará que fazem uso da Cannabis com finalidade medicinal.

A proposta passou pela avaliação do setor jurídico do Cesau e também tramitou na Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) para que a pasta tenha conhecimento. O secretário da Saúde, Marcos Antônio Gadelha, dizem os conselheiros do Cesau, tem ciência da proposição e a aprova.

Como será a votação

Ao todo o Cesau tem 40 conselheiros titulares e 40 suplentes. Na votação para saber se a recomendação do GT de envio à governadora é acatada ou não, valerá a decisão da maioria simples, ou seja, metade mais um.

Caso participem 20 conselheiros, por exemplo, se 11 forem favoráveis, a discussão sobre o PL da Cannabis medicinal avança mais uma etapa no Ceará e a Casa Civil receberá o texto para que a governadora decida se prossegue com o trâmite.

Legenda: Reunião do GT da Cannabis Medicinal do Conselho Estadual da Saúde do Ceará (Cesau) Foto: Thatiany Nascimento

Desde 2015, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 399/15, que regulamenta o plantio da Cannabis sativa para fins medicinais e também a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta no país.

Em junho de 2021, a comissão especial da Câmara que analisou o PL aprovou um parecer favorável à legalização do cultivo no Brasil.

Logo, a proposta do Ceará, assim como outras leis estaduais tenta assegurar pela via estadual o que ainda carece de regulamentação federal. Contudo, o projeto trata do incentivo à pesquisa, capacitação de profissionais e atuação das associações. Não trata do cultivo individual.

Veja situação de leis referentes ao assunto aprovadas em outros estados e Distrito Federal:

Rio de Janeiro: a Assembleia Legislativa aprovou em 2020 um projeto de lei que autoriza o cultivo de Cannabis por associações de pacientes e institutos de pesquisa. O governador, à época, vetou, mas os deputados derrubaram o veto. Distrito Federal: em abril de 2021, aprovou uma lei distrital de incentivo à pesquisa e estudo sobre o uso medicinal da Cannabis. Paraíba: em junho de 2021, o Governo sancionou uma lei aprovada na Assembleia Legislativa referente, dentre outros pontos, ao incentivo de pesquisas sobre as possibilidades terapêuticas da Cannabis e à produção de seus derivados, por meio de parcerias técnico-científicas.

O que diz o projeto de Lei no Ceará

O Diário do Nordeste teve acesso ao primeiro esboço do projeto e separou alguns trechos. O PL, dentre outras definições, estabelece:

Cria a Política Estadual de Cannabis para fins terapêuticos, com a finalidade de apoio técnico-institucional para pacientes, seus responsáveis e associações de pacientes; Incentiva a pesquisa científica e projetos de extensão em Universidades públicas e privadas, além da capacitação de pessoal para prescrição e atendimento e distribuição na Rede Estadual de saúde dos produtos a base de Cannabis por estes prescritos. Permite a atividade de pesquisa, ensino e extensão com plantas de Cannabis e seus derivados, com amostras fornecidas por pacientes e/ou Associações, que tenham decisão judicial para cultivo de Cannabis com fins terapêuticos; As instituições de pesquisa poderão auxiliar nas atividades relacionadas ao cultivo, colheita, manipulação de sementes, mudas, insumos e derivados de Cannabis de pessoas físicas e jurídicas, desde que devidamente autorizadas. O poder público poderá celebrar convênios e parcerias com as Associações de pacientes e Instituições de pesquisa, com a finalidade de promover campanhas informativas acerca das boas práticas de procedimentos operacionais, das potencialidades e riscos do uso da Cannabis. Poderá incentivar a capacitação dos profissionais da Rede Estadual de Saúde acerca da terapêutica canabinoide, com vistas ao acolhimento, orientação, prescrição e tratamento de enfermidades e promoção da busca do bem-estar biopsicossocial dos pacientes. O texto poderá sofrer ajustes por parte do Governo caso Izolda decida avaliá-lo e enviá-lo à Assembleia. No caso, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) deve analisar o teor da proposta.

Expectativa é que pleno aprove

A expectativa é que o texto seja aprovado no pleno do Cesau, diz o conselheiro Hugo Victor. “Acredito que os meus pares no pleno irão aprovar. Por quê? Porque isso aqui vai exatamente ajudar a saúde de pessoas que precisam usar Cannabis. Infelizmente, para quem precisa, tem que judicializar. Acredito que o nosso pleno vá aprovar”.

Ele reafirma que o secretário da Saúde tem ciência da proposta, “Ela sabe e, assim, claro que ele como secretário ele não pode dar o encaminhamento sem a aprovação daqui do Cesau. Então, acredito que o Cesau logo após aprovar, ele vá já recomendar encaminhando até porque ele já está ciente. Ele é solícito e realmente tem empatia pelo assunto”.

Grupo de Trabalho retomado

O GT da Cannabis Medicinal existe desde 2019 e foi reativado agora em 2022. Na reunião desta quarta-feira, os integrantes do GT também definiram todas as entidades que vão compor oficialmente o Grupo de Trabalho (GT) do Cesau sobre a Cannabis nessa retomada.

Entidades do GT Cannabis Medicinal do Cesau

Programa Farmácia Viva da UFC

Rede Nacional de Feministas Antiproibicionista (RENFA)

Sativoteca

Comitê Orientador da Plataforma Brasileira de Política de Drogas

Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas (Rede Reforma)

Associação Brasileira de Cannabis Medicinal (Abraçam)

Canapi

Associação Araçatubense de Cannabis Medicinal Santa Flor

Associação Floral

Marcha Maconha Fortaleza

Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB/CE

Associação das Mães Escolhidas - AME Cannabis Cariri

Flor de Kaneh

Instituto Damasceno - Instituto de Pesquisa e Tecnologias Fitoterápicos

Associação Medicinal do Ceará

Escola de Saúde Pública do Ceará

Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE) - foi convidado

Ministério Público Federal no Ceará (MPF) - será convidado

Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE_

Defensoria Pública do Estado do Ceará - foi convidada.