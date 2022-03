Camilo Santana sanciona reajuste salarial de 10,74% para agentes rurais do Ceará

O governador Camilo Santana sancionou nesta terça-feira (29) lei que define reajuste salarial de 10,74% para agentes rurais no Ceará. Um novo aumento ocorrerá "futuramente", como alinhado com o setor em janeiro deste ano.

Na ocasião, foi anunciado que os profissionais, ligados à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), teriam reajuste de 30%.

Nesse primeiro momento, a atualização do valor da bolsa de transferência tecnológica para esses agentes segue o mesmo percentual de reajuste dado aos demais servidores estaduais. A lei foi assinada no começo da tarde desta terça, na live semanal do chefe do Executivo Estadual.

"Programa importante que o estado tem e leva assistência ao homem e à mulher do campo", definiu Camilo.

Live semanal

Na transmissão semanal de prestação de contas e anúncios de novidades, o governador ainda divulgou a convocação de mais 195 cargos para o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), além da criação da primeira Escola Pública de Trânsito, que também será gerida pelo Detran.

Foi sancionada ainda a lei que cria o Plano Estadual de Universalização do Tempo Integral. "Até 2026 todas as nossas escolas estarão no modelo em tempo integral", disse Camilo.