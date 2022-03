Concurso Detran: parte das vagas do cadastro de reservas devem ser convocadas

O governador do Estado, Camilo Santana (PT), revelou, nesta terça-feira (29), que o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) deve convocar 195 servidores do cadastro de reserva do último concurso realizado para o órgão.

Segundo o gestor, uma lei solicitando a criação das vagas no equipamento será enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará até o fim do dia pelo governo estadual.

"195 novos servidores do Detran deverão em breve ser convocados. Vamos mandar a lei hoje para a Assembleia, onde deverá ser votada e eu não tenho dúvida que será aprovada", detalhou o político

O superintendente do Detran, Maximiliano Quintino, informou que os novos selecionados contribuíram para reforçar os programas executados pelo órgão, além de atuar na área de educação no trânsito.

O governador não comentou quando será a convocação dos aprovados, mas detalhou que isso acontecerá assim que os "tramites legais" forem concluídos.

Na época em que ocorreu, em 2018, o certame foi o mais concorrido da história do Ceará. No total, 172 mil pessoas se inscreveram. O número de concorrentes correspondeu a quase 2% da população cearense, estimada em 9,07 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste