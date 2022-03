Defesa Civil registra 14 riscos de desabamento em Fortaleza após chuvas desta terça-feira (29)

A Defesa Civil de Fortaleza identificou 14 riscos de desabamentos na manhã desta terça-feira (29), após as fortes chuvas que atingiram a Capital. Ao todo, foram registrados pelo órgão 41 ocorrências em decorrência da precipitação.

As ocorrências foram registradas em diferentes regionais de Fortaleza. As inundações foram o segundo tipo de ocorrência mais registrado, sendo 10, no total. Em seguida, aparecem os pontos de alagamento, com 9 contabilizados pela Defesa Civil.

O órgão ainda identificou seis desabamentos na cidade. Somando todos os tipos de ocorrências, o balanço mais recente aponta a Secretaria Regional 4 como a mais afetada pela chuva, com sete registros no total. Em seguida, aparece a Regional 11, com seis ocorrências.

Maior chuva do ano

Os estragos foram causados em decorrência da maior chuva de 2022 registrada até agora em Fortaleza. Em 24 horas, a Capital registrou ao menos 135,8 mm de precipitação, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Já nas primeiras horas desta terça-feira (29), quem precisou se deslocar pela cidade encontrou semáforos apagados, árvores caídas e alagamentos em ruas e avenidas.