Cagece amplia funcionamento, e atendimentos estão disponíveis aos sábados

Buscando um melhor atendimento, as lojas de atendimento da Cagece funcionarão também aos sábados. As lojas dos bairros Parangaba e Centro estarão funcionando de 8h às 12h.

Já os estabelecimentos no bairro Aldeota e no Shopping Iandê, em Caucaia, ficarão abertos de 9h às 13h.

Atendimento

Os atendimentos são realizados via agendamento no site da companhia ou por ordem de chegada. Caso seja feito o agendamento, é importante a chegada 10 minutos antes do horário marcado.

E antes de se dirigir a uma das lojas, será possível solicitar os serviços pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800-275-0195), o aplicativo Cagece App ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.