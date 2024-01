Cachorros morrem atacados por abelhas durante retirada de colmeia em condomínio de Fortaleza

Dois cachorros de uma família que mora em um condomínio de casas no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, morreram após serem atacados por um enxame. Segundo a tutora dos animais, um vizinho contratou um terceiro para mover as abelhas que se instalaram em uma parede de sua residência, ocasionando a fatalidade com os animais.

O caso ocorreu na última terça-feira (16). A advogada Priscila B. Prata Vidal, conta que um de seus vizinhos percebeu a presença dos animais e resolveu, "de uma maneira completamente irresponsável e desastrosa, contratar uma pessoa, que eu acho que era uma pessoa leiga, para tentar fazer a remoção dessa colmeia".

As abelhas se espalharam pelo condomínio, e na casa de Priscila estava uma de suas filhas e uma funcionária, que conseguiram se proteger. Priscila relata que até o porteiro teve de se refugiar na residência. Os cachorros acabaram ficando expostos e foram atacados. Ela estava fora de casa e relata que voltou após saber do ocorrido, mas quando chegou se viu impossibilitada de ajudar.

Legenda: Os bombeiros chegaram a socorrer os animais Foto: Arquivo pessoal

Um dos animais chegou a vê-la no carro, mas a advogada não pôde abrir as portas do veículo por causa da quantidade de abelhas. Ela ligou para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), e os cachorros conseguiram ser socorridos.

Lipe, o cão, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu assim que chegou ao veterinário. Já Mel, a cadela, ficou internada, recebeu medicações, mas não resistiu e morreu na manhã de quarta-feira (17).

Segundo o atestado de óbito enviado ao Diário do Nordeste pela tutora, Lipe morreu de choque anafilático e Mel de intoxicação por veneno de abelha.

Caso será investigado

O caso será investigado como "periclitação da vida ou saúde". Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura o caso por meio do 35º Distrito Policial (DP).

"Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado informando que dois cachorros foram picados por abelhas no momento em que a colmeia estava sendo retirada do interior de um condomínio. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionada e realizou diligências no local. Os animais foram socorridos, mas não resistiram e foram a óbito", diz nota.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com o vizinho acusado pela advogada de colocar a vida dos animais em risco.

Como lidar com um ataque de abelhas?

De acordo com o Corpo de Bombeiros, é necessário acionar imediatamente a corporação por meio do 193. Eles esclarecem, ainda, que as abelhas só atacam caso se sintam "provocadas e/ou ameaçadas".

No entanto, em altas temperaturas, colmeias populosas podem atacar por qualquer tipo de perturbação.

O Corpo de Bombeiros dá dicas em caso de ataques:

Afaste-se da colmeia o mais rápido possível e sem fazer barulho;

Caso seja atacado, fuja. Se conseguir, corra para dentro de uma plantação em movimento “zig-zag”, e só pare quando tiver absoluta certeza que elas não estão atrás de você;

Se estiver próximo a um rio, lagoa ou piscina, mergulhe;

Quando estiver protegido, tente socorrer quem estiver sendo atacado com uma coberta ou algo parecido, assegurando que você não sofrerá nenhum risco;

Independente do total de ferroadas, caso a vítima apresente sintomas como queda de pressão, falta de ar, aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo ou outro sintomas, o atendimento médico de emergência deverá ser imediato.

Primeiros socorros

Sem a possibilidade de atendimento médico imediato, recomenda-se proceder conforme o descrito abaixo:

Retirar imediatamente os ferrões para evitar que todo o veneno seja injetado na vítima. Para isso, não utilize o dedo ou pinça, a fim de não comprimir a bolsa de veneno. Recomenda-se retirar os ferrões com o auxílio de uma lâmina de canivete ou faca, raspando cuidadosamente rente à pele;

Lavar abundantemente os locais atingidos com água corrente, sem esfregar a pele para não espalhar mais rapidamente o veneno;

Aplicar bolsas de gelo no local das picadas para diminuir o inchaço;

Aplicar no local das ferroadas, sem esfregar, uma pomada com antialérgico e analgésico para amenizar as dores;

Nos casos de pessoas alérgicas e nos pacientes que não estão passando bem, procurar atendimento médico com urgência.

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Ceará