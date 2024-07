Best Senior oferece desconto na mensalidade para novos clientes até o fim de julho

Os residentes de Fortaleza e Caucaia têm até o dia 31 de julho para garantir um desconto especial no novo plano de saúde Best Senior, credenciado da rede de hospitais e pronto atendimento Oto, uma das maiores redes de hospitais 100% particulares do estado. Com uma promoção exclusiva que oferece 10% de desconto vitalício na mensalidade para novos beneficiários, o Best Senior é projetado especificamente para atender às necessidades de pessoas com 44 anos ou mais, sem cobrança de coparticipação.

O Best Senior chega à capital cearense com uma proposta inovadora no mercado de saúde, destacando-se pela qualidade e abrangência de seus serviços. Com uma rede que inclui cinco unidades estratégicas, como o Oto Aldeota e o Oto Meireles, a Rede Oto oferece mais de 715 leitos de internação, 40 Centros Cirúrgicos, 211 UTIs e 4 prontos-socorros 24 horas, garantindo atendimento de excelência em locais estratégicos de Fortaleza e Caucaia.

Os hospitais da rede são:

· Oto Aldeota - antigo Hospital Otoclinica

· Oto Meireles - antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica

· Oto Santos Dumont - antigo Hospital São Mateus

· Oto Sul

· Oto Caucaia

"Nossa proposta é oferecer um plano de saúde que compreenda as necessidades específicas dessa faixa etária, principalmente com a terceira idade, com serviços que priorizam a prevenção, o atendimento especializado e a qualidade de vida”, afirma Jumar Canedo, diretor do Best Senior.

Além do desconto vitalício de 10% em toda a tabela de preços, que coloca os valores a partir de R$ 566,91 para novos beneficiários, o Best Senior também oferece a vantagem de carência zero para consultas e exames simples, permitindo o uso imediato dos serviços para novos clientes. Pessoas que migrarem de outras operadoras de plano de saúde podem contar com um estudo de aproveitamento de carências, podendo obter isenção de até 100% delas.

Foto: Best Senior / Divulgação

Legenda: O atendimento do plano de saúde Best Senior é realizado no anexo da OTO Clínica Aldeota, na rua Monsenhor Bruno, 2332

A promoção é válida exclusivamente para novos contratos de pessoa física até o final de julho de 2024. Os interessados podem obter mais informações e realizar a cotação através do site oficial da Best Senior ou pelos contatos disponíveis.

Informações

Promoção válida para contratação de novos planos para Pessoa física (plano Best Essencial ou plano Best Master) não aplicável a clientes existentes. O desconto de 10% é vitalício. Promoção válida entre o período 01/07/2024 e 31/07/2024. Clientes que aderirem ao Best Senior e não possuírem plano de saúde anterior terão carência zero para consultas e exames simples, permitindo o uso imediato desses serviços. Clientes que migrarem de outro plano de saúde para o Best Senior passarão por um estudo de aproveitamento de carências, podendo obter isenção de 100% das carências. O Valor anunciado de R$566,91 é referente ao valor do plano Essencial com enfermaria, na faixa etária entre 44 a 48 anos), variando conforme a idade do beneficiário e o tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento somente para o mês promocional de julho/2024. Consulte condições.

Contato: